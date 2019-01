Boca busca cambiar la imagen ante Aldosivi

Boca Juniors, el club que mayor dinero invirtió en refuerzos, buscará esta noche modificar la imagen otorgada el miércoles pasado, cuando enfrente en un amistoso de verano al local Aldosivi, en el último ensayo previo a la reanudación oficial de la competencia.

El equipo xeneize que dirige el flamante DT Gustavo Alfaro intentará 'cambiar la cara' mostrada a mitad de semana en el 0-2 con Unión de Santa Fe, en el mismo escenario en que jugará esta noche: el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata.

El partido comenzará a las 22.10 y será arbitrado por Pablo Echavarría. La señal de cable Fox Sports Premium televisará el cotejo.

En el conjunto xeneize se perfilan los estrenos confirmados de los dos refuerzos presentados en la víspera en Casa Amarilla: el mediocampista central Iván Marcone (llegó procedente del Cruz Azul de México) y el colombiano Jorman Campuzano (Atlético Nacional de Medellín).

Además, el arquero Marcos Díaz (se terminó su contrato en Huracán y arribó a la entidad de la Ribera) podría tener su bautismo en la valla auriazul, jugando los segundos 45 minutos.

Todavía persiste la duda en torno a la participación o no del mediocampista ofensivo cordobés Emanuel Reynoso, afectado por una sobrecarga muscular. Si el ex Talleres de Córdoba no está disponible, su lugar podría ser ocupado por Cristian Pavón. O bien por el colombiano Sebastián Villa.

El defensor paraguayo Junior Alonso, de discreto estreno en el ensayo del miércoles último ante los 'Tatengues', continuará en el once principal, pero ahora como marcador de punta por el sector izquierdo.

Hoy también tendrá su chance el lateral-volante Nahuel Molina, de 21 años y surgido en las divisiones inferiores del club, pero que estuvo préstamo en Defensa y Justicia, donde tuvo interesantes desempeños.

Por el lado de Aldosivi, el técnico Gustavo Alvarez apostará a los mismos once protagonistas que vienen de perder 0-1 con Unión, casualmente, otro ensayo del verano.

El primer cotejo oficial que disputará Boca será el domingo 27 ante Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, mientras que el 'Tiburón' marplatense recibirá un día antes al líder Racing, en el mismo José María Minella. Ambos encuentros corresponden a la decimosexta fecha de la Superliga.



Probables formaciones

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Emiliano Amor, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc y Juan Galeano; Matías Pisano, Cristian Chávez y Franco Pérez. DT: Gustavo Alvarez

Boca: Esteban Andrada o Marcos Díaz; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Junior Alonso; Iván Marcone y Jorman Campuzano; Nahuel Molina, Mauro Zárate y Emanuel Reynoso o Cristian Pavón o Sebastián Villa; Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro



Estadio: José María Minella (Mar del Plata)

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora de inicio: 22.10

Televisación: Fox Sports Premium