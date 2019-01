Beckenbauer cree que el Dortmund puede ser campeón

El legendario ex futbolista alemán Franz Beckenbauer señaló hoy que el Borussia Dortmund tiene esta temporada una buena oportunidad para alzarse con el título de la Bundesliga germana de fútbol.

"Dortmund será campeón si no se hunde. Algo que no parece que vaya a suceder", dijo Beckenbauer al diario "Bild". No obstante, el Bayern también se ha estabilizado, comentó el antiguo internacional germano de 73 años.

El ex entrenador del Bayern Múnich Felix Magath confía aún más en su antiguo club. "Espero que el Bayern se acerque más al Dortmund en la Bundesliga, a más tardar después de los partidos de la Liga de Campeones", indicó el ex jugador de 65 años.

"Entonces aumentará la presión aumentará y el Bayern se colocará por delante", explicó.

El Borussia Dortmund lidera la Bundesliga con 42 puntos y mantiene la distancia de seis unidades sobre el Bayern justo antes del inicio de la segunda mitad de la Liga alemana de fútbol.

El campeonato retoma hoy las actividades con un duelo entre el Bayern y el local Hoffenheim. El puntero Dortmund se enfrentará mañana al cuarto clasificado, el Leipzig.