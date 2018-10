Bartomeu habló de Pogba y del futuro de Messi

Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona, habló con The Times y negó que el club haya realizado una oferta por el volante francés del Manchester United, Paul Pogba. Además, habló del futuro de su máxima estrella, Lionel Messi.

"No son ciertos los rumores respecto a que ofrecimos al United a Yerry Mina, André Gomes y dinero por Pogba. No hablé de ese tema con Ed Woodward. Cuando un club quiere vender, no vende, y creo que Pogba seguirá mucho tiempo en el United, porque los grandes equipos quieren mantener a sus grandes jugadores", aseguró el titular del club Blaugrana.

Además, Bartomeu se refirió al futuro de Lionel Messi y dijo que "espero que acabe su carrera en el Barça, él no quiere irse y nuestro proyecto es convertirlo en un 'one club man' y rodearlo de grandes jugadores. No tenemos intención de vender a los grandes jugadores que tenemos".

Finalmente, el presidente del Barcelona manifestó su deseo de que Guardiola regrese algún día al club: "Es un genio y tiene las puertas abiertas de su casa cuando quiera. Lo oí decir que le gustaría en el futuro hacerse cargo de La Masía, y me parece perfecto".