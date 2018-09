Ayn Rand volvió a demostrar su poderío

El zaino Ayn Rand fue la figura central de la jornada de carreras disputada este domingo en Mendoza. La reunión contó con un excelente marco de público y tuvo victorias sumamente destacadas.

El clásico de la jornada tuvo como claro ganador al poderoso Ayn Rand. El hijo de Angiolo sumó la décima victoria de su fenomenal campaña y volvió a demostrar que es uno de los mejores del medio, si no el mejor.

La prueba se hizo con Velezina en la vanguardia casi desde el vamos, seguida muy de cerca por el Ice Start. Mientras todo esto sucedía Ayn Rand comenzaba a acercarse a la vanguardia. Así fue que antes de ingresar en la recta final ya peleaba cabeza a cabeza con Ice Start (venían muy ligero). Cuando pisaron el derecho Ayn Rand se encomendó hacia el disco y su jockey Ángel Miranda “guardó” un poco por si atropellaba alguno de los que venían en el fondo. Así fue que arrancaron fuerte Named To Succeed y American Win, pero el “guapo” que venía adelante pudo arrancar de nuevo para finalmente imponerse por dos cuerpos en el buen tiempo de 1’ 12” 2/5 para doce cuadras. Muy buena faena de Angelito Miranda en los cueros del pupilo de Florindo Catapano. El dúo más exitoso delñ turf mendocino ya se había “aliado” en la anterior a este clásico para llevar al triunfo al tres años Telepeaje y por ende se quedaron con un doblete más que merecido.

CUADRERA CON RÉCORD

En el clásico cuadrero del día el gran ganador fue Último Cuadrero. El pupilo del enrachado Mauricio Pelayes largó con la plata en la mano y se vino hasta el disco para redondear una victoria de enorme factura. Incluso igualando el récord para 300 metros (16” 3/5).

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada quedó en poder de José Luis Campanello. El experimentado jinete obtuvo un excelente triplete de victorias. Arrancó con Looking Sidney, siguió con West Killer y coronó en el clásico corto con Último Cuadrero. Está más vigente que nunca el jinete y lo demuestra a cada domingo. Mención especial también en este recuadro para Damián Ledesma, quien también obtuvo un doblete destacado.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el próximo domingo 23 de septiembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SEEKER’S BOY” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOOKING SIDNEY 58 J. Campanello

2° LUZ DE MORFEO 58 D. Ledesma ¾ cpo

3° FILANDON 58 J. Gómez 4 cpos

4° BURNUM (*) 58 R. Bascuñán pczo

5° CURCIO 62 L. Escudero 1 ½ cpos

U° INVER PARK (**) 58 S. Fernández s/aprec.

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

(**) Se quedó en los partidores.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,30. Dividendo de la Combinada: $ 131,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,55. Dividendo de la Trifecta: $ 40,45. Tiempo: 33” 4/5. Cuidador: L. Díaz. Stud: Los Primitos.

2da carrera

Premio: “FRANQUITO” – (Extraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WEST KILLER 58 J. Campanello

2° RECIT COIFFEU 58 S. Fernández 6 cpos

3° MASCHERANO CATCHER 58 D. Ledesma 2 cpos

U° INTER MOZART 58 A. Miranda 10 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3. Dividendo de la Combinada: $ 7,45. Tiempo: 28” 3/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “DON MATIENZO” – (Extraoficial) – 4 00 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FLIYING PILOT 61 L. Escudero

2° GUALTALLARY 58 A. Miranda 2 ½ cpos

U° TÍO COLONIAL 58 R. Becerra ¾ cpo

No corrieron: (3) AMOR VERDADERO. Dividendo del Ganador: $ 2,40.Tiempo: 28” 2/5. Cuidador: H. Amaya. Stud: Los Primitos.

4ta carrera: Premio: “DÍA DEL BIBLIOTECARIO” – (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TITANIUM 56 S. Fernández

2° LUFKE 52 F. Campos ½ cpo

3° CASTEL NEO ROAD 57 J. Campanello 7 cpos

4° DORAL SEATTLE 55 S. Quinteros ½ cpo

5° CHISPEANTE 55 D. Ledesma hocico

U° GIOVANNI L’ UNICO (*) 52 J. Gómez

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (3) SEATTLE TANGO. Dividendo del Ganador: $ 3. Dividendo de la Combinada: $ 29,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 18,20. Dividendo de la Trifecta: $ 172,65.Tiempo: 1’ 27”. Por: Pollard’s Vision y Floral Reflections, de 6 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: El Gringo.

5 ta carrera

Clásico: “DÍA DE LA PRIMAVERA” – (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ÚLTIMO CUADRERO 58 J. Campanello

2° DON VALENCHU 60 L. Escudero 3 cpos

3° VONETIANO 59 C. Zárate ½ cpo

U° JUANCITO 58 N. Ochoa 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 8,50. Tiempo: 16” 3/5 (Igualó récord). Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

6 ta carrera

Premio: “DÍA DEL INMIGRANTE” – (Cat. Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE VAIVÉN 55 D. Ledesma

2° TOP LEOPARD 55 R. Bascuñán 1 ½ cpos

3° ASESI 57 J. Campanello 4 cpos

4° SÚPER JUAN TAG 57 R. Zapata ½ cpo

5° FUNKY STRIPES 52 F. Campos 9 cpos

6° IMPERIO INCA 55 J. Gómez ½ cpo

7° I’M HAPPY NOW 56 S. Quinteros 3 ½ cpos

8° BATACAZO FOR 57 S. Fernández 5 ½ cpos

U° MAK DAN (*) 55 S. Quinteros 3 cpos

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (5) RISA SKY, (6) COSMIC RAIN, (7) SILVER FINGERS, (11) ETERNO OMAR. Dividendo del Ganador: $ 4,35. Dividendo de la Combinada: $ 22,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,65. Dividendo de la Trifecta: $ 159,75. Apuesta Triple: acertada con 641 vales, valor del vale $ 67,90. Tiempo: 1’ 25” 2/5. Por: Compasivo Cat y Kite Light, de 4 años. Cuidador: D. Rivamar. Stud: La Familia Unida (Neuquén).

7 ma carrera

Premio: “DÍA DE LA INDUSTRIA” – (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ENÓLOGA SAM 55 D. Ledesma

2° KINARI 57 R. Zapata cbza

3° EVIDENCE NOW 53 J. Gómez 1 ½ cpos

4° AMIGA QUERIDA 57 J. Campanello 3 ½ cpos

5° FIVE O’ CLOCK TEA 52 S. Quinteros 1 cpo

6° RED VALENTINE 56 R. Bascuñán 4 ½ cpos

7° KITRY 56 A. Miranda 1 ½ cpos

U° OLA Y CHAU 57 S. Fernández s/aprec.

No corrieron: (4) E VIDENCIAS. Dividendo del Ganador: $ 9,55. Dividendo de la Combinada: $ 293,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 21,50. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 43.513,80. Tiempo: 1’ 19” 4/5. Por: Alrassaam y Budista Dan, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Los Moros.

8 va carrera

Premio: “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” – (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TELEPEAJE 56 A. Miranda

2° LAST TEARS 54 S. Quinteros 1 cpo

3° CATCHER THE WAY 57 J. Campanello 2 ½ cpos

4° BRUJO NOV 58 R. Becerra 1 cpo

5° WAHKAN 54 J. Gómez 6 cpos

6° BURJ AL ARAB 54 R. Bascuñán 9 cpos

7° SHY NANO 57 S. Fernández 3 cpos

8° EVERY MONTH 58 D. Gómez 17 cpos

U° ASTRO NOVELERO 54 D. Ledesma 7 cpos

No corrieron: (1) JUAN CHARRÚA. Dividendo del Ganador: $ 2,85. Dividendo de la Combinada: $ 12,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,75. Dividendo de la Trifecta: $ 74,95. Tiempo: 1’ 20” 4/5. Por: Sixties Icon y Telesilla, de 3 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante.

9 na carrera

ESPECIAL: “DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE BRASIL” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AYN RAND 60 A. Miranda

2° NAMED TO SUCCEED 52 S. Quinteros 2 cpos

3° AMERICAN WIN 55 D. Ledesma ½ pczo

4° RUN THE TRIOMPHE 52 J. Gómez 3 cpos

5° ICE START 58 R. Zapata hocico

6° LANPU 58 R. Becerra cabeza

U° VELEZINA 54 R-. Bascuñán 5 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 13,30. Dividendo de la Imperfecta. $ 28,10. Dividendo de la Trifecta: $ 574,85. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Angiolo e Ida Lyndon, de 4 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: La Bajada. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Premio: “DON CARLOS” – (Extraoficial) - 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TEMERARIO 58 S. Quinteros

2° VER SEATTLE 58 J. Campanello 2 ½ cpos

3° YANKEE GOLD 58 A. Miranda cbza

U° BARBARITA 58 S. Fernandez 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,05. Dividendo de la Combinada: $ 18,60. Tiempo: 15” 4/5. Cuidador: C. Lazarte. Stud: Las Tres Estrellas y la Luna.

EN LA PUNTA

La jornada de carreras disputada este domingo en el Hipódromo La Punta de San Luis (en simultáneo con nuestra provincia) también tuvo victorias de mendocinos. En la primera el ganador fue Distinguido Honour con la monta de Maxi Urquiza. Mientras que en la última, el Clásico "Marina Lezcano", la ganadora fue la regular Luz Delfina quien contó con la conducción de Gerardo Tempesti.