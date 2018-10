Atlético Tucumán va por la hazaña en Brasil

Atlético Tucumán intentará concretar la hazaña y clasificarse por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa Libertadores de América, cuando visite al actual campeón, Gremio de Brasil, tras haber perdido el partido de ida por dos a cero.

El encuentro revancha de los cuartos de final se jugará a partir de las 21:45 en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre y tendrá como árbitro al chileno Roberto Tobar, a quien secundarán sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. Será transmitido por FOX SPORTS 2.

Este compromiso asoma, a priori, como muy difícil para los tucumanos, más teniendo en cuenta su derrota como local, por lo que están obligados a conseguir un triunfo como mínimo por dos a cero para forzar una definición por penales.

En cambio, un gol de Gremio los obligará a ganar por una diferencia de dos tantos, ya que los goles de visitante se computan dobles en caso de una igualdad en el resultado global.

Atlético Tucumán, de gran presente en la Superliga Argentina, en la que se ubica segundo a cinco puntos del líder, Racing, con un partido menos, no podrá contar frente a los brasileños con el mediocampista Gervasio Núñez, expulsado en la ida, ni con el defensor Bruno Bianchi por acumulación de tarjetas amarillas.

Si bien el director técnico Ricardo Zielinski aún no confirmó el once titular, se estima que no sufrirá demasiadas modificaciones respecto del que cayó en Tucumán.

Gremio, por su parte, está cuarto en el torneo Brasileirao a sólo tres unidades de los líderes Palmeiras e Internacional de Porto Alegre, y llega motivado por su triunfo del sábado frente a Fluminense por uno a cero, como visitante, con un gol de Everton sobre el final del encuentro jugado en Río de Janeiro.

En el conjunto "Gaúcho" se destaca el defensor argentino Walter Kannemann, convocado por el técnico Lionel Scaloni para la gira que realizará el seleccionado argentino por Arabia Saudita, donde enfrentará a Irak y Brasil.

El ganador de esta llave se medirá en una de las semifinales contra el vencedor de la serie entre River Plate e Independiente, que también juegan mañana en el estadio Monumental de Núñez el partido desquite de cuartos de final, luego de empatar sin goles en Avellaneda.



-Probables formaciones-



Gremio: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Ramiro, Cícero, Thonny Anderson, Alisson, Everton; Luan. Entrenador: Renato Portaluppi.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Yonathan Cabral, Andrés Lamas, Mathías Abero; Guillermo Acosta, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro, David Barbona; Luis Rodríguez y Leandro Díaz. Entrenador: Ricardo Zielinski.



Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Horario de comienzo: 21.45.