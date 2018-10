Ariel Holan y una explosiva frase sobre su futuro

La peña que tiene Independiente en la ciudad de Pergamino contó con la presencia de Ariel Holan y el entrenador del Rojo dejó fuertes frases sobre su futuro.



"No sé para qué lo aclaro. El único equipo al que dirigiría en Argentina es Independiente", aseguró el director técnico, quien así hizo frente a los rumores que mencionaban un supuesto interés por dirigir a River.

"A todos los que dicen cualquier cosa, no sé con qué sentido, se los vuelvo a decir una y otra vez. No es compromiso, es lo que siento y sentí toda mi vida. Antes de dirigir a otro equipo en Argentina, vuelvo al hockey. De hambre no me voy a morir", agregó.