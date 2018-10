Almeyda, durísimo con los que se bajan de la Selección

Matías Almeyda tuvo un exitoso paso por las Chivas de Guadalajara y está a punto de asumir un nuevo desafío con San Jose Earthquakes, de la MLS de Estados Unidos. En diálogo con Fox Sports, el Pelado habló de la Selección argentina, con la que supo jugar los mundiales Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Hace unos meses, el Pelado había dicho que vendría "nadando a la Selección", a pesar de que su nombre no suena entre los candidatos a hacerse cargo del equipo tras el interinato de Scaloni. "Mis números no dan ni para una reunión para dirigir la Selección. Muchas veces pienso por qué, me lo guardo", aseguró.

Ante la consulta sobre si su tarea es subestimada, analizó que "los que estudian fútbol deberían estudiar todo, no llevarse por nombres ni por momentos. Estudiar proyectos, cómo se trata un grupo, qué comentario queda después que te vas, qué estilo futbolístico alcanzaste, cómo juega tu equipo, hay un montón de cosas para contratar un entrenador. Por suerte en argentina tenemos muchísimos entrenadores buenos que podrán ser parte de esas reuniones que han hecho".

Por último, ante los jugadores que se bajaron de la última convocatoria por lesión, dijo que "ahí entran los jugadores, porque si yo soy jugador, voy igual a la Selección Argentina, aunque no me dejen. Y así fue, la Lazio en un momento hasta nos proponía algo económico para no ir a la Selección, estábamos Verón, Sensini, el Cholo y yo, y nosotros viajábamos. A la Selección hay que ir".

Y concluyó con una frase fuerte: "El jugador que se hace convencer de que está lesionado, el jugador que le va a hacer caso a su dirigente o a su entrenador del club, no tiene la personalidad para jugar en la Selección, entonces no tiene que ir nunca más".