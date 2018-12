Alfaro habló de Boca y defendió a Guillermo

El entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro, ha sonado en reiteradas ocasiones como candidato a dirigir Boca Juniors y esta vez, tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, no fue la excepción. Anoche, tras el empate de su equipo ante Argentinos Juniors, el DT habló de esta posibilidad y aseguró que "no me moviliza para nada".

“Me duele por Guillermo, no que mi nombre aparezca, sino por la cantidad de nombres que aparecen… Están velando a un entrenador antes de tiempo y no es justo. Es tan despiadado el fútbol argentino”, dijo Alfaro al ser consultado al respecto.

Además, Alfaro analizó que "Boca jugó una final de Libertadores, fue dos veces campeón del fútbol argentino, está clasificado a la próxima Copa... Obviamente, perder con River no es lo mismo que con cualquier otro equipo, pero si hay alguien que se merece seguir dirigiendo a Boca es Guillermo".

Por último, el entrenador del Globo reconoció que ser nombrado como uno de los candidatos "me genera esa pequeña satisfacción de saber que las cosas que uno ha hecho a lo largo de este tiempo de trabajo se puede reconocer, me genera orgullo por un lado y me reafirma las convicciones por el otro, pero ahí termina".