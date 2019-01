Alan Franco habló del choque que protagonizó

"Iba solo. Fue un choque muy raro porque no veo al auto. Yo venía despacio, no iba fuerte pero no me dio tiempo de frenar. Tengo ganas de llorar porque soy padre, tengo hijos. Cuando me acerco y veo que estaba embarazada fue un momento en el que se me vino todo el mundo abajo. Lo único que hice fue apretarle la mano. Fue el momento más feo que viví en mi vida y no se lo deseo a nadie. No sé cómo explicarlo ya", aseguró el defensor Alan Franco en diálogo con TN sobre el choque que protagonizó en la madrugada del domingo.

Además, reconoció que había cervezas en su auto pero no había tomado alcohol. "Es cierto que había un pack de latas de cerveza en mi baúl, estaba cerrado. Me lo habían traído temprano de Santa Fe porque era un obsequio de mi tío. Le sacaron foto a eso y no sé para qué dijeron que estaba tomando. No había tomado nada de alcohol", aseguró.

Sobre el momento del accidente, Franco relató que "la prioridad y el paso lo tenía yo. Yo iba a menos de 50 kilómetros por hora. Bajé muy asustado porque no entendía nada. Lo primero que hice fue ver a la chica, que me sorprendí mucho porque me di cuenta que estaba embarazada. Lo primero que hice fue correr hacia ella. El chico que estaba en el auto, apenas me vio me pidió disculpas. Yo estaba en un momento de shock". Y, por último, agregó: "No quise coimear a la Policía como se dijo. Jamás se me pasó por la cabeza ofrecerle plata porque no soy así y no me sale".