Al final, Pratto tenía razón

Es típicoque los jugadores, tanto de Boca como de River, salgan a tirar frases picantes con la intensión de calentar la previa del Superclásico. Pero hubo una declaración que sacudió. Lucas Pratto dijo que el millonario tiene más carácter que el equipo de Guillermo.

Luego de esto, varios futbolistas del xeneize salieron a contestar: Tevez, Nahitan Nandez salieron con los tapones de punta: “Nos vemos el domingo”, “El carácter se demuestra en el campo de juego” y demás.

Sin embargo, si tenemos que analizar lo que pasó ayer en la Bombonera, tenemos de hablar de actitud y carácter que tuvo el ganador del clásico. El plantel de Marcelo Gallardo, en la primera mitad del partido, fue claro dominante con un desequilibrante Pity Martínez quien fue el protagonista del primer golpe.

Hubo un remate potente de Darío Benedetto que Franco Armani sacó con mucha categoría, pero el local era impreciso en los pases y no pudo hacerse fuerte de local. No se hizo dueño de la pelota en su propia cancha.

Tras la salida de Martínez por lesión, algunos pensaron que tal vez sería el momento para que Boca reaccionara, pero esto no pasó.

En el complemento, el equipo del mellizo salió con todo. Fue lo mejor de Boca en el partido. Era otra cosa y parecía que se venía el empate, pero Gallardo realizó un cambió clave: entra Ignacio Scocco, sale Pratto y a los pocos minutos KO para la ilusión del xeneize. Golazo.

Actitud y carácter fueron las características del ganador. La personalidad es un arma letal para saber golpear en los momentos justos, en esos que duelen de verdad. Cuando mejor jugó Boca, River se mostró tranquilo. Buscó y encontró el resultado.

El árbitro del partido Mauro Vigliano merece un párrafo aparte. Dos penales para Boca y la no expulsión de Cardona, como también un penal para River, fueron los puntos más flojos del juez del clásico quien tuvo una mala actuación. Pero el resultado no pasó por las manos de Vigliano, sino por la de los jugadores y los entrenadores. Ellos son los principales responsables. Vigliano influyó con decisiones claves pero no es el culpable de lo que pasó.

“River tuvo más carácter y festejó en la Bombonera”, el título de la nota es el resumen perfecto de lo que pasó. Podemos decir que el millonario llegó dos veces, pero eso demuestra que ni con cantidad de llegadas claras ni con tener el mayor porcentaje de posesión se gana un clásico.

Ahora, ambos equipos tienen mucha tarea por hacer. De un lado, aprovechar este envión anímico y no bajar el nivel, y por el otro, revertir su imagen lo más rápido posible pensando en lo que se viene. ¿Este resultado traerá consecuencias en el futuro? Lo veremos…

River demostró personalidad en la Bombonera. Al final, Pratto tenía razón.