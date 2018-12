Al Pity le ganó la emoción en su despedida

El volante mendocino Gonzalo Martínez disfrutó anoche de su último momento como jugador de River, antes de continuar su carrera en la Mejor League Soccer de Estados Unidos, al festejar junto al plantel y los hinchas la coronación en la Copa Libertadores tras vencer a Boca en la final.

“No lo puedo creer, mirá la gente. Esto no tiene precio, va a quedar para la historia ver disfrutar a la gente, mi último momento en esta cancha, despedirme de cada uno de ellos… Acá fui muy feliz, los quiero mucho. Me tiembla el cuerpo, no puedo hablar”, afirmó, visiblemente emocionado.

Además, el Pity habló sobre lo que sintió en el gol ante Boca: “Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, quería hacer el gol. Pensé en tirarla larga, convertir y disfrutar con mis compañeros”. Y reconoció que en esa corrida estaba “todo acalambrado”.