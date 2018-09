Al Peluche lo bajaron del TC2000 por "bueno"

Emmanuel Cáceres deberá ver la próxima carrera del TC2000 por la televisión. El mendocino, esta temporada, disputó dos fechas en la categoría y en ambas demostró porque fue campeón en 2015. La primera fue en Buenos Aires en la denominada "Carrera de las Estrellas". Peluche ofició de titular sobre el Toyota que habitualmente usa Juan Scoltore, tuvo a Andy Jakos como invitado, y la ganó con mucha autoridad.

La restante, hace algunas semanas en San Luis, también fue sobre el Corolla. Ese fin de semana estuvo milésimas de lograr la pole y luego consiguió dos podios. Fue tercero en el Sprint y segundo en la final que ganó Hernán Palazzo sobre el Citroen del PSG 16.

Y fue justamente ese equipo el que se puso "nervioso" teniendo en cuenta que Cáceres se transformó en una molestia ya que se mezcló entre sus pilotos quienes son candidatos a la corona, cuentan con los autos más veloces pero sin embargo están tercero y cuarto en el certamen.

¿Qué pasó? En las 100 millas, el de San Martín iba a oficiar de invitado de Scoltore pero pegaron el grito en el cielo, fueron al reglamento y avisaron que si lo hace, iban a prensentar un reclamo formal ya que ningún piloto que haya sido titular en 2018 podría ser invitado sin importar la cantidad de competencias que disputó.

Ante esto, y para evitar conflictos, el Toyota Young decidió bajarlo e invitar a otro piloto para ser parte de la competencia. Pero, lo que está claro, es que este reclamo aparece luego de una carrera donde los Citroen tuvieron que batallar mucho con Cáceres y uno de ellos pudo superarlo.

¿Qué hubiera pasado si el Peluche no estaba adelante? No lo sabemos, aunque conociendo el origen de la "denuncia" el mendocino estaría corriendo porque no sería un escollo.