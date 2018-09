Agónico triunfo del equipo de Maradona

Dorados de Sinaloa, dirigido por el ex astro del fútbol argentino Diego Maradona, ganó hoy por 2-0 a Leones Negros, en una definición dramática en la décima fecha de la segunda división en México y que le da al "Diez" su segunda victoria al frente de los sinaloenses.

Cristhian Javier Báez y Vinicio Angulo anotaron los dos tantos para el equipo local en los minutos 90 y 94 del partido. Con este resultado, el cuadro dirigido por Maradona está a dos puntos de la media tabla de posiciones con nueve unidades.

"Nos llevamos un triunfo merecido a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través del querer de los jugadores", dijo Maradona en rueda de prensa al final del encuentro.

Dorados jugó un primer tiempo deslucido que le valió irse al descanso en medio de abucheos del público en el Estadio Banorte, en la ciudad norteña de Culiacán, en Sinaloa.

El partido carecía de emociones, con un Leones que aunque generó algunas jugadas de peligro, no logró convertir ninguna en el marcador y se dedicó a defender.

"Quizás no fue uno de los mejores partidos nuestros, pero yo valoro la fuerza y el querer ganar de mi equipo", manifestó el ex jugador de Boca Juniors, que criticó al equipo contrario por no "proponer" en la cancha.

"Si juegas a atacar puede que tengas una oportunidad de gol, pero si venís a jugar para un empate, lo máximo que te vas a llevar de Sinaloa son dos goles y tres puntitos menos", añadió.

En el segundo tiempo, el equipo de Maradona tuvo algunas oportunidades de gol y controló mejor el juego. A los 65 minutos, Angulo tuvo una oportunidad para convertir en la meta de Leones, pero falló el tiro.

La noche parecía cerrar amarga para Maradona, que debutó con el club sinaloense hace casi dos semanas con una victoria, y a la falta de goles se sumó la expulsión de Juan Pablo López a los 82 minutos por una entrada fuerte.

Pero Baez apareció en el minuto 90 para empujar la pelota dentro de la red del portero Felipe López, que había rechazado mal un tiro de facundo Juárez, dejando el balón en el área.

Tras llevarse a tres defensas y quedar solo frente a López, el panameño Angulo logró sellar el partido con el segundo gol para Dorados un minuto antes del silbatazo final, con lo que Maradona consiguió su segunda victoria al frente del equipo de segunda división.

Los dos goles fueron gritados por el técnico argentino, que los gritó en el estadio y los elogió ante la prensa. "Fue impresionante", dijo.

El equipo sinaloense volverá a jugar por la Liga de Ascenso MX el sábado 6 de octubre ante el Atlético Zacatepec, que será local.