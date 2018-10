Agenda de los atletas argentinos

El quinto día de acción de los Juegos Olímpicos de la Juventud presentará el inicio de la actividad una de las habituales estrellas: el atletismo. Si bien Argentina sólo tendrá un representante en esta jornada –en lanzamiento de disco–, habrá competencias de 5000, 3000, 800, 400 y 100 metros con vallas.

Además, habrá fuerte presencia en los deportes de equipo como el básquet 3×3, hockey 5 y vóley playa. Además, estarán las miradas puestas en el tenis y la presencia de Julieta Lama en los 50 metros de natación.

LA AGENDA DE ARGENTINOS DEL DÍA

• GOLF

8:30 Ela Anacona

10:40 Mateo Fernández de Oliveira

• TIRO DEPORTIVO (Carabina de Aire Comp. 10m – equipo mixto – cuartos)

9:00 Facundo Firmapaz y Alliana Volkart

• HÁNDBALL DE PLAYA

10:00 Argentina vs. Croacia (mujeres)

12:30 Argentina vs. Tailandia (hombres)

14:30 Argentina vs. Hungría (mujeres)

17:00 Argentina vs. España (hombres)

• TENIS

10:00 Facundo Díaz Acosta (Arg) vs. Adrian Andreev (Bul) (semifinal masculina)

10:00 María Lourdes Carlé y Sebastián Báez (Arg) vs. Clara Burel y Hugo Gaston (Fra) (segunda ronda dobles mixtos)

• NATACIÓN

10:42 Julieta Lema (50 m estilo libre mujeres, serie 5)

• TRIATLÓN (medalla en juego)

11:00 Delfina Orlandini (Relevos mixtos)

• CICLISMO (medalla en juego)

11:00 Agustina Roth (BMX Freestyle Park por equipos mixtos mujeres, final chica)

12:05 Iñaki Iriartes (BMX Freestyle Park por equipos mixtos hombres, final chica)

• HOCKEY 5

11:00 Argentina vs. México (hombres)

16:15 Argentina vs. Uruguay (mujeres)

• BÁSQUET 3X3

13:00 Argentina vs. Mongolia (hombres)

14:30 Argentina vs. Estados Unidos (mujeres)

• VELA

13:35 Belisario Kopp (Windsurf techno 293+ hombres, carrera 10)

13:45 Celina Saubidet Birkner (Windsurf techno 293+ mujeres, carrera 10)

• VÓLEY PLAYA

16:00 Argentina vs. Estados Unidos (mujeres)

• ATLETISMO

16:15 Lázaro Bonora (Lanzamiento de disco 1,5 kg hombres, etapa 1)

• BAILE DEPORTIVO

16:52 Mariano Carvajal Matus (Equipos mixtos – cuartos de final)

• GIMNASIA

17:00 Fernando Espíndola (Artística individual)