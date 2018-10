Agenda de la tercera jornada

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 tendrán su tercera jornada de competencia con gran actividad. Habrá disciplinas para todos los gustos en las distintas sedes y se presentarán muchos atletas argentinos.

La competencia continúa este martes con más medallas y, sobre todo, muchas emociones.

LOS ARGENTINOS QUE COMPETIRÁN HOY:

BÁDMINTON (Tecnópolis)

10.10 Mateo Delmastro vs Kettiya Keoxay (Laos) (Fase de Grupos)

BALONCESTO 3X3 (Parque Urbano – Puerto Madero)

12 Argentina – Indonesia (femenino – rondas preliminares)

13.30 Argentina Francia (femenino – rondas preliminares)

BALONMANO DE PLAYA (Parque Sarmiento)

11.40 Argentina – Portugal (masculino – rondas preliminares)

12.30 Argentina – Venezuela (femenino – rondas preliminares)

16.10 Argentina – Mauricio (masculino – rondas preliminares)

17 Argentina – Hong Kong (femenino – rondas preliminares)

GIMNASIA ARTÍSTICA (Centro Olímpico de la Juventud)

14.07 Olivia Araujo (Barras asimétricas – femenino, clasificación)

19.07 Fernando Espíndola (Barras paralelas – masculino, clasificación)

GIMNASIA RÍTMICA (Centro Olímpico de la Juventud)

14.05 Celeste D'Aracángelo (Competencia múltiple individual, clasificación – rotación 1)

19.05 Celeste D'Aracángelo (Competencia múltiple individual, clasificación – rotación 2)

HOCKEY 5 (Centro Olímpico de la Juventud)

13.15 Argentina – Polonia (masculino – rondas preliminares)

17.45 Argentina – Sudáfrica (femenino – rondas preliminares)

JUDO (Centro Olímpico de la Juventud)

10.42 Joaquín Burgos (hasta 100 kilos – cuartos de final)

NATACIÓN (Centro Olímpico de la Juventud)

10.24 Julieta lema (50 m mariposa mujeres, serie 2)

10.41 María Selene Alborzen (100 m braza mujeres, serie 1)

18 Delfina Pignatiello (800 m estilo libre mujeres, serie rápida)

18 Delfina Dini (800 m estilo libre mujeres, serie rápida)

TAEKWONDO (Centro Olímpico de la Juventud)

15.15 Ramiro Ravachino vs Wonhee Cho (Corea del Sur) (hasta 63 kilos – masculino – cuartos de final)

TENIS (Buenos Aires Lawn Tennis – Parque Verde)

10 Facundo Díaz Acosta vs Jesper De Jonh (Holanda) (Singles – masculino – segunda ronda)

10 Sebastián Báez vs Nicolás Álvarez Varona (España) (Singles – masculino – segunda ronda)

(Horario a confirmar) Sebastián Báez y María Lourdes Carlé vs Nicolás Álvarez Varona (Esp) y Sylvie Zund (Lic) (Dobles mixtos – primera ronda)

(Horario a confirmar) Facundo Díaz Acosta y Francesca Curmi (Mal) vs Chun Hsin Tseng y Joanna Garland (Tai)

VELA (Club Náutico San Isidro)

12.03 Ona Romani (Kiteboard IKA Twin Tip Racing mujeres, carrera 04)

12.05 Celina Birkner Saubidet (Windsurf techno 293+ mujeres, carrera 06)

12.05 Dante Cittadini y Teresa Romairone (Catamarán Nacra 15 con dos tripulantes, carrera 04)

12.15 Gerónimo Lutteral (Kiteboard IKA Twin Tip Racing hombres, carrera 04)

12.15 Belisario Kopp (Windsurf techno 293+ hombres, carrera 06)

VÓLEY PLAYA (Parque Verde – Palermo)

16.00 Villar/Churín vs Lauren/Tiaan