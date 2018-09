A un cuarto de siglo del mayor papelón

El 5 septiembre de 1993, con muchos porteños expectantes de la actuación de la estrella estadounidense Liza Minelli en el Luna Park, los asistentes al estadio de River sintieron un frío más intenso al que realmente marcaba el termómetro.

A medida que los goles llegaron sobre el arco de Sergio Goycoechea y el toque de los jugadores colombianos se imponía en el campo de juego, los hinchas argentinos sintieron que se les escapaba la posibilidad de la clasificación al mundial.

Esa actuación del Goyco motivó que en un programa de televisión, el ex delantero goleador de San Lorenzo José Francisco Sanfilippo le dijera, duramente: “Pibe, usted se comió todos los amagues”, lo que significó que en la emisión irrumpiera el ex DT del equipo nacional Carlos Bilardo a defender al arquero.

Hace 25 años, la tarde-noche del 5 de septiembre de 1993, el seleccionado argentino de fútbol, por entonces a cargo de Alfio Basile, sufría una humillante derrota por 5-0 ante Colombia, en las Eliminatorias para el Mundial Estados Unidos 1994.

Para los memoriosos fue la página más oscura de la historia del equipo albiceleste, luego de la catástrofe que significó la actuación del seleccionado en el Mundial de Suecia en 1958.

Aquella noche de septiembre de 1993 quedará indeleble en el recuerdo de muchos por la notable actuación del conjunto cafetero, donde descollaron figuras como Carlos El Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Oscar Córdoba, Faustino Asprilla, Adolfo El Tren Valencia y Leonel Alvarez, dirigidas por el profesor Francisco Maturana.

Ese partido era clave para ambos seleccionados ya que buscaban llegar al Mundial. Colombia llegaba primera en el grupo y de lograr un triunfo o un empate quedaba clasificada, mientras que Argentina necesitaba una victoria para salvarse del repechaje ante Australia.

Aunque finalmente el equipo de Basile, con el aporte extra de Diego Maradona, que no había participado de la eliminatoria, debió jugar ante el conjunto de Oceanía, al que eliminó luego de empatar 1-1 en Sydney y ganar por 1 a 0 en Buenos Aires.

Esa intervención también representó el comienzo de una carrera de Sanfilippo como comentarista de particular estilo corrosivo, participando de innumerables programas deportivos.

Por otra parte, el resonante triunfo del conjunto cafetero en tierras argentinas motivó que al día siguiente, el 6 de septiembre, se declarase Día Festivo en Colombia.

En tanto que los integrantes del seleccionado, a su regreso a Colombia, fueron recibidos y agasajados en el estadio El Campín de Bogotá por casi 70 mil personas y luego, el festejo en las calles dejó varios muertos por excesos.

El diario El Tiempo de Bogotá dijo que ese día “quedará perennemente grabado en la memoria de treinta millones de colombianos como el día que se inició la que quizás es la celebración más importante de la historia”.

En tanto la tradicional revista El Grafico publicó en la correspondiente edición a ese partido una tapa con fondo negro y el titular de “íVergüenza!”, destacando: “Desde Suecia que no hacíamos un papelón así; ahora nos queda entrar por la ventana”.

Síntesis

Argentina: Goycochea; Saldaña, Borelli, Ruggeri y Altamirano; Zapata, Redondo (69' Acosta), Simeone, Leonardo Rodríguez (54' Claudio García); Medina Bello y Batistuta. DT: Alfio Basile.

Colombia: Oscar Córdoba; Herrera, Perea, Alexis Mendoza, Wilson Pérez; Leonel Alvarez, Gabriel Gómez, Valderrama, Rincón; Asprilla y Valencia. DT: Francisco Maturana.

Goles: 41' y 62' Rincón (C); 49' y 64' Asprilla (C) y 86' Valencia (C).

Arbitro: Ernesto Filippi (Uruguay).

Estadio: River.