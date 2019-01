A Mauro Zárate le enviaron un lapidario mensaje

La salida de Mauro Zárate de Vélez para firmar con Bocasigue resonando por Liniers. Es una herida que está lejos de cicatrizar y el mánager del Fortín, Pablo Cavallero, fue muy durocon el delantero y pidió que ni siquiera se atreva a pasar por la puerta del club.

“Uno tiene que saber perdonar. Esto es un deporte y un club de fútbol. Yo lo perdono a Mauro, pero mientras yo esté en el cargo no me gustaría que ni pase por Juan B Justo (la calle donde está ubicada el club en Liniers). Le deseo lo mejor, pero no quiero que se ponga más la camiseta de Vélez”, dijo Cavallero en el programa partidario Vélez a Fondo (AM 690 y 540).