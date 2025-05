Marcos Rojo reveló que Riquelme entró al vestuario de Boca ante Tigre: “Nos dijo que…”

Con Mariano Herrón a la cabeza, Boca afronta una semana más que crucial. El equipo de la Ribera se medirá este sábado a Lanús a partir de las 21:00 en La Bombonera por los octavos de final del torneo Apertura. Para el Xeneize, ganar este partido es más que importante para seguir con vida en el torneo y poder luchar para ser campeón.

En caso de vencer al Granate, luego se verá las caras en Brandsen 805 con el vencedor del duelo entre Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza. Más adelante podría definir de visitante si se cruza en una hipotética semifinal con Rosario Central en el Gigante Arroyito, pero si no volvería a definir de local ante Estudiantes, Huracán o Deportivo Riestra. Finalmente, en la gran final podría verse las caras con River, San Lorenzo o Racing, entre otros.

Todos estos partidos los dirigirá el entrenador de la Reserva del club y a pesar de que ningún dirigente o miembro del Consejo de Fútbol lo confirmó, quien sí lo aseguró fue Marcos Rojo, capitán del elenco azul y oro: "A Mariano lo conozco hace mucho, es un gran entrenador, sabe mucho de fútbol y una gran persona. Hoy él nos confirmó que va a en estos partido estar hasta el final del torneo. Y que necesita que lo ayudemos y que él iba a a ayudarnos a tratar de ganar el campeonato", sentenció en diálogo con ESPN F90.

Rojo y la presencia de Riquelme en el vestuario antes del partido ante Tigre

Por otro lado, el exfutbolista del Manchester United y de la Selección Argentina habló sobre su gran relación con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, y lanzó una llamativa revelación sobre él: "Román estuvo el otro día en el vestuario antes del partido con Tigre. Vino, nos saludó y nos dijo que nos divirtiéramos porque hacíamos lo más lindo. En la semana él viene a la tarde, pero cuando entrenamos de tarde suele estar acá en el predio. Habla mucho con nosotros. En el algún que otro viaje se sienta al lado mío y charlamos cosas de fútbol casi siempre”, aseguró.

Por último, el capitán del Xeneize se refirió al despido de Fernando Gago y dejó en claro que lo “golpeó mucho”: "No soy yo quién para decidir ni cambiar nada. Las decisiones las tomó Fer, nosotros las aceptamos y tratamos de hacer lo mejor. Lamentablemente no se dio y hay que salir adelante ahora, no queda otra", concluyó.