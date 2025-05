"Alpine tiró la toalla este año": cuál debe ser el objetivo de Franco Colapinto

Se viene el debut de Franco Colapinto en este 2025. El piloto argentino reemplazará al australiano Jack Doohan en el equipo Alpine y será de la partida en el Gran Premio de Ímola, en Italia, el próximo 18 de mayo. Después de tantas idas y vueltas, especualaciones, versiones cruzadas y tensión por el presente de Doohan, el arribo de Flavio Briatore como jefe del equipo aceleró las cosas y el equipo tomó la decisión de que Colapinto salte a la pista.

En ese contexto, Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio FM 105.5, entrevistó a Daniel Panelo, reconocido periodista de automovilismo, quien explicó cuáles deben ser los objetivos de Franco Colapinto en estas cinco carreras iniciales en el campeonato mundial de la F1 2025.

Panelo, al respecto, destacó: "Alpine está en un período de transición con lo que va a hacer el 2026 con el nuevo reglamento. A nivel actualizaciones y a nivel prestaciones del coche creo que ya tiraron la toalla y no va a gastar plata más de lo que hay para mejorar el auto. Porque no vale la pena, porque el año que viene no le va a servir. Lo que si le va a servir al equipo, son las horas de rodaje para ver qué sucede con el equipo en la suma de puntos. La primera batalla de Franco va a ser con Pierre Gasly, va a tener que ganarle a él y juntos van a tener que conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para el equipo".

Al mismo tiempo, el especialista en la materia insistió: "Hoy me conformo con que le gane a Pierre Gasly, con que llegue. No pidamos de más. Algunas carreras va a sumar puntos, otras carreras no, lo importante es que llegue y haga experiencia y que entregue el auto en forma y después vemos".

Concretamente, respecto a los cambios mencionados para el próximo año, Panelo detalló: "La Fórmula 1 va a ser un antes y un después del 2026. Van a cambiar todo el tema de peso, la aerodinamia, se acaba el DRS, cambia el tipo de motores, de hecho Alpine va a tener motor Mercedes, deja de tener Renault, el tamaño se acorta, el peso aumenta. Va a haber un montón de cambios para el reglamento de la Fórmula 1 2026".

El regreso de Colapinto a la Fórmula 1

"La fruta del postre para que todo suceda fue que Flavio Briatore se convierta en el jefe del equipo. Hasta hace menos de una semana, todo se posponía, pero pasaron cosas que hicieron que Franco esté corriendo en Ímola el próximo fin de semana. En realidad, muchos ya sabíamos lo que estaba pasando y lo que iba a pasar", explicó Daniel Panelo a MDZ Radio.

Asimismo, contó que "los momentos de negociación fueron bravos para Franco y toda su gente, pero chapeau para todo su entorno. Se ha rodeado de gente magnífica, con un espíritu comercial, deportivo, marketinero que hicieron que Franco tenga estas 5 carreras en la Fórmula 1".

Respecto a su corta edad, tan sólo 21 años y a la presión de representar a un país que está lleno de expectativas, Panelo opinó que "la presión le puede jugar como a todos los novatos que están en la Fórmula 1, y lo incluyo a Doohan y a todos los chicos allí. Es un picadero de carne la Fórmula 1. Franco corre con la ventaje de que ya lo conocen y ya sabe él a lo que se enfrenta. Quiero entender que maduró después de las presentaciones del año pasado y que los representantes lo llevan muy bien cada vez que hay un tema pendiente. Tiene 21 años, la frescura del joven, la picardía del argentino, tiene un montón de factores que hacen que guste en Europa, que guste en la Fórmula 1. Él de a poco va tomando su propia madurez".

Finalmente, el periodista se explayó sobre el estado físico, mental y de madurez de Colapinto y sentenció: "Yo creo que físicamente está igual, él no necesita más entrenamiento del que estaba teniendo, creo que es muy bueno, tiene un gran psicólogo, tiene un buen preparador físico. Creo que lo importante en este momento es la mentalidad. A Franco lo apartaron de las redes sociales, salvo lo que dijo de Uruguay, prácticamente no apareció. Flavio Briatore lo va a saber llevar".

BWT Alpine Formula One Team comunicó este miércoles que Franco Colapinto se unirá a Pierre Gasly como compañero a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, hasta que se realice una nueva revisión antes del Gran Premio de Gran Bretaña en julio, es decir, las próximas 5 carreras.

El Gran Premio de Imola se llevará a cabo desde el viernes 16, cuando comiencen las prácticas libres a las 8.30, hasta el domingo 18, día de la carrera con horario pactado a las 10 de Argentina.

La nota completa