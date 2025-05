Qué dijo Carlos Sainz padre sobre la posibilidad de postularse como presidente de la FIA

El expiloto campeón del mundo de Rally y padre del actual piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz, realizó diversas declaraciones en entrevistas brindadas este miércoles en el marco de la presentación del documental 'Dakar: Carrera contra el desierto'.

Sainz padre explicó que este "es el momento adecuado" para considerar su postulación como presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), y desestimó cualquier conflicto de intereses ante la presencia de su hijo, Carlos Sainz Jr, como piloto de la Fórmula 1.

El excampeón del Mundo de Rally explicó que actualmente está "en el proceso de averiguar cuánto apoyo recibiría de la comunidad del motorsport" y dijo que "hay muchas razones, pero he estado conduciendo más de 40 años y este deporte me lo ha dado todo", en el camino previo a las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en Tashkent, Uzbekistán, el 12 de diciembre.

A la fecha, el mundo del automovilismo especula con la posibiidad de que el actual presidente, Mohammed Ben Sulayem, busque un segundo mandato, sobre todo porque aún no han aparecido otros candidatos al puesto.

"Esta posibilidad ha estado en mi mente durante un tiempo, no de manera profunda, pero ahora creo que podría ser el momento adecuado en mi carrera para dar el paso. Confío en que puedo hacer un buen trabajo y reunir un excelente equipo para devolverle al deporte parte de lo que me ha dado", declaró en una entrevista exclusiva al medio motorsport.com.

"He acumulado mucha experiencia en este deporte a lo largo de los años y estoy seguro de que puedo aportar cosas nuevas e interesantes, fortalecer y desarrollar el deporte y el mundo del automóvil", agregó.

Sobre el conflicto de intereses ante la presencia de su hijo en la máxima, Sainz afirmó: "Tengo mi historial y la gente me conoce lo suficientemente bien como para entender que esto no será un problema. Obviamente, tendré que dar un paso atrás respecto a mi rol con Carlos y su carrera, pero esto no es un problema en absoluto. Él ya no es un niño, lleva una década en la F1 y ambos sabemos que si sigo adelante con este proyecto, nuestra relación cambiará, por supuesto. La FIA es una entidad muy seria y no habrá conflicto".

Los pilotos tienden a pensar que son inmortales

En otra entrevista brindada hoy, a la agencia EFE, Carlos Sainz declaró que "los pilotos tienden a pensar que son inmortales", pero señaló que sería estúpido creer "que no te va a pasar nada" en las carreras.

El madrileño, de 63 años, es doble campeón de España (1987, 1988) y del mundo (1990, 1992) y cuatro veces ganador del Rally Dakar (2010, 2018, 2020 y 2024), y, pese a todos sus logros, sigue con energía y motivación para competir.

"La motivación a nivel deportivo son los retos, la vida siempre es un reto constante, la pasión por lo que hago, que me divierte, que me gusta, que me motiva y que es un reto que asumo con todas las fuerzas", apuntó Sainz.

Una pasión por los desafíos que ahora disfruta "diferente" pero "más profundamente" porque, señaló, "los éxitos cuando llegan ahora no pasan tan rápido, se valoran más, se disfrutan más".



"Cuando eres joven todo en la vida va demasiado rápido, ahora con experiencia lo ves todo a cámara lenta y la vida te da más perspectiva para disfrutar", añadió.



Acerca del talento y el trabajo, subrayó: "Para llegar al máximo a un deportista no le basta con el talento y simplemente con preparación tampoco, hay que mezclar talento y capacidad de trabajo de una manera potente. Hoy en día los número uno son así".



"Seria estúpido como piloto de carreras pensar que no te va a pasar nada, si bien en el fondo pensamos que no va a pasar, porque si no, no correrías, pero sabes que hay un riesgo inherente. Los pilotos tendemos a pensar que somos inmortales, pero si pensases que te va a pasar algo no correrías", resaltó sobre el miedo en las carreras.