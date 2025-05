Llamativamente, Marcos Rojo anunció la decisión de Boca con el nuevo DT: “Hoy Herrón nos confirmó que…”

El despido de Fernando Gago como DT de Boca Juniors el martes de la semana pasada generó una gran sorpresa e impacto y se dio en un momento complejo, sobre el cierre del torneo Apertura, con los playoffs por delante a la vuelta de la esquina y a poco más de un mes del Mundial de Clubes. En Brandsen 805 se encuentran en la búsqueda de un nuevo entrenador y, de momento, asumió de manera interina Mariano Herrón.

El club aún no se ha expedido acerca de los movimientos que piensa hacer al respecto, ni como institución ni desde ninguno de sus dirigentes. Y antes de que pudiera informarse oficialmente nada, Marcos Rojo, uno de los principales referentes del equipo, terminó revelando la decisión que se tomó, este miércoles al mediodía en diálogo con F90 por ESPN.

Marcos Rojo reveló la decisión de Boca con el DT

"A Marian lo conozco hace mucho, es un gran entrenador, sabe mucho de fútbol y una gran persona", comenzó a contar el defensor central respecto de las virtudes de Herrón. En ese sentido, anunció cuál será su futuro en el banco xeneize: "Hoy él nos confirmó que va a en estos partido estar hasta el final del torneo. Y que necesita que lo ayudemos y que él iba a a ayudarnos a tratar de ganar el campeonato".

De este modo, si bien ya se venía hablando de manera no oficial acerca de que Herrón se haría cargo hasta que finalizaran los playoffs, Rojo terminó de ratificar estos rumores. "Es un gran profesional que está hace mucho tiempo trabajando en el club. Respeto mucho su forma de trabajar y siempre que le ha tocado estar al frente del grupo lo hizo con la mejor intención. Ahora tenemos que acompañarlo, es lo que nos pidió, y yo estoy de acuerdo con que él sea el que tome las decisiones", agregó luego respecto del entrenador.

Herrón seguirá como DT de Boca hasta la finalización de los playoffs. (Foto: Boca Juniors)

Por otro lado, aseguró que la salida de Gago lo "golpeó mucho" y que no se la esperaba, y dio a entender que había forjado una muy buena relación con él: "Tuve una charla muy linda con Fer. Me pidió que me esfuerce, que le haga una promesa a él, que tenía muchas ganas de que vuelva a jugar al fútbol. Me enfoqué, me volví a entrenar y hoy se ven los resultados", relató.