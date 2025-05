Atento, Colapinto: “El cambio es brutalmente prematuro, pero estaba en manos de Doohan evitarlo”

No parecía tener más margen. Jack Doohan llegó el fin de semana pasado al Gran Premio de Miami sabiendo que estaba obligado a rendir, porque sus últimos resultados no hacían sino acrecentar la hipótesis de una temprana salida. Y, lamentablemente para él, en Florida no pudo revertir la situación: abandonó en la primera vuelta y despertó teorías de todo tipo que tienen, sobre todo, a Franco Colapinto como protagonista.

Luego del fracaso en Miami, pese a que por primera vez Doohan había superado una Q1, Alpine no oficializó ninguna decisión, pero se volvió un secreto a voces en el paddock que Colapinto tomaría el lugar del australiano en el próximo Gran Premio de Imola, el 18 de mayo. Varios medios europeos catalogaron dicha decisión como irreversible, mientras el equipo francés aún opta por el silencio.

Todavía piloto de reserva, Colapinto está cada vez más cerca de la titularidad. (Foto: archivo)

En ese contexto, The Race, sitio especializado en Fórmula 1, también se refirió al “cambio” en Alpine como prácticamente un hecho y analizó los motivos que habrían llevado a Doohan a su salida. “En la F1 hay que aprovechar cualquier oportunidad con todas las fuerzas y sacarle el máximo provecho. Siempre eres vulnerable si no demuestras ser un piloto estrella y Doohan no lo logró”, fue una de las sentencias.

El artículo de The Race también escribió sobre el piloto y el equipo francés: “Seleccionar a un piloto y solo correr con él en las seis primeras carreras de una temporada siempre es triste y da una mala imagen de la toma de decisiones de un equipo. Pero si bien Doohan merece una enorme compasión por el cambio brutalmente prematuro y el probable fin de su sueño en la F1, estaba en sus manos evitarlo”.

The Race responsabilizó a Doohan por sus accidentes en Australia, la FP2 de Japón y Miami, pero no eximió a Alpine: “El equipo, sin duda, no lo puso en condiciones de dar lo mejor de sí mismo, lo estaba preparando para el fracaso y el propio Doohan sabía perfectamente que caminaba por una cuerda floja”. Mientras tanto, la Fórmula 1 espera novedades. Jack Doohan y Franco Colapinto parecen tener claro, o eso se cree, qué rol cumplirá cada uno en Imola; pero no así los fanáticos. ¿Es cuestión de tiempo el anuncio de Alpine?