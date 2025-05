Qué dijo el DT de New York RB del 1-4 ante Inter Miami y el golazo de Messi: “Fue por la…”

Luego de tres derrotas al hilo, incluida la eliminación en semifinales de la Concacaf Champions Cup ante el Vancouver Whitecaps, el Inter Miami volvió al triunfo. Fue por la jornada 11 de la MLS y que terminó en una goleada por 4-1 ante el New York Red Bulls con goles de Picault, Chelo Weigandt, Luis Suárez y Lionel Messi.

Con este triunfo, las Garzas se ubican en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 21 unidades, pero a diferencia del resto de equipos, el cuadro rosa debe un encuentro ante el New England Revolution y en caso de sumar de a tres volvería a la cima junto al Columbus Crew (24 puntos).

El elogio del DT de New York Red Bulls a Messi por su golazo

Tras el final del encuentro, Sandro Schwarz, DT de New York Red Bulls, habló en conferencia de prensa, hizo un análisis de la dura caída en Florida y llenó de elogios al ocho veces ganador del Balón de Oro por su golazo: “Los primeros dos goles de Inter Miami fueron por errores demasiado simples, luego el tercer y cuarto gol fue por la calidad individual de los jugadores rivales", sentenció.

"Pero yo diría que al principio, cuando el partido estaba 0-0, también tuvimos situaciones, especialmente en nuestras transiciones, pero no tuvimos claridad en el último tercio, y ahí está la explicación del resultado cuando mirás los números: ellos tuvieron 12 remates y nosotros 10", agregó.

El golazo de Messi ante el New York

Por último y para cerrar la idea, mencionó: "Ellos marcaron y nosotros debimos ser más claros en los últimos metros. Ahí estuvo la principal diferencia. No fue la defensa, no fue nuestro comportamiento o algo por el estilo. La diferencia estuvo en que no aprovechamos nuestros momentos al principio del partido, entonces tuvimos muchas situaciones que no fueron chances de gol porque no tuvimos claridad”, concluyó.