La tajante opinión del presidente de Independiente sobre la chance de Gaby Milito DT de Boca: "Me parece..."

La posible llegada de Gabriel Milito a Boca Juniors como DT sigue generando revuelo, y esta vez quien metió la cuchara fue Néstor Grindetti, presidente de Independiente. Aunque el mandatario fue diplomático, la polémica ya está instalada: ¿puede un ídolo del Rojo dirigir a su clásico rival sin pagar el costo político?

Todo arrancó cuando Luciana Rubinska soltó una bomba en SportsCenter: “El objetivo de Gabriel Milito es ser presidente de Independiente, ya lo dijo alguna vez. Si dirige a Boca, queda inhabilitado para lanzarse como candidato porque competiría con varios puntos menos”. Según la periodista, en el entorno del exdefensor entienden que “la rivalidad te condiciona”.

Gaby Milito está de vacaciones por Europa y, por lo pronto, no hubo comunicación formal ni con Riquelme ni con el Consejo de Fútbol. Foto: EFE.

En charla con Un Buen Momento, por La Red, el periodista Marcelo Palacios fue directo al hueso:

-Palacios: Una consulta, si Milito va de técnico a Boca, ¿a usted le dolería?

-Grindetti: No, no, no, son profesionales y no, no, no, en absoluto, yo no tengo trato…

El ida y vuelta siguió con otra repregunta clave:

-MP: Que si un día quiere ser presidente, como alguna vez manifestó, ¿eso no lo invalida?

-NG: No, acá nada, es decir, yo no me creo con derecho a invalidar a nadie… Me parece legítimo, siendo un profesional, que vaya a dirigir el club que se lo ofrezca y que a él le parezca que le conviene. Es un muy buen técnico, así que puede dirigir en cualquier institución.

Lo cierto es que Milito ya dejó en claro cuál es su objetivo a futuro. En una entrevista con Damián Iribarren en 2024, cuando aún estaba en Atlético Mineiro, fue tajante: "En este momento quiero dirigir un tiempito más, pero la decisión está tomada y en el futuro quiero ser presidente de Independiente”.

Según Rubinska, ese “tiempito” tiene nombre y apellido: cinco años más como entrenador. Y Boca entraría justo en ese plazo. El problema es que no sería una elección más. Dirigir al Xeneize podría convertirlo en un gran técnico, pero en un mal candidato a titular de la institución que lleva en la sangre.