Jannik Sinner reveló cuál es su principal objetivo en su regreso al tenis luego de tres meses: "El objetivo real es..."

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, desveló este lunes, en su primera comparecencia pública tras la sanción de 3 meses, que su objetivo principal es llegar bien a Roland Garros y que en el Masters 1000 de Roma solo quiere ver el nivel que tiene tras estar fuera de la competición.

Aplaudido a su llegada a la rueda de prensa, abarrotada por la prensa italiana e internacional, Sinner dejó claro que irá poco a poco y que sus pretensiones en Roma no son las de ganar el torneo pese a ser el cabeza de serie: "El objetivo real es París (Roland Garros). Estoy aquí (Roma) para ver el nivel que tengo, no para batir a todo el mundo. Quiero pasar mi primera ronda y ver qué sucede después. Es complicado volver a empezar. Hay muchas cosas. Pero estoy muy tranquilo y bien físicamente", dijo en el Foro Itálico de Roma en el que el miércoles dará comienzo el Masters 1000 de Roma.

"Estuve más o menos un mes sin tocar la raqueta. Luego poco a poco fuimos trabajando. En el inicio en el gimnasio sobre todo. No tuvimos prisa, éramos conscientes de que se necesitaba tiempo para volver bien", añadió.

Sinner y su principal objetivo: Roland Garros (Foto: EFE)

Por otro lado, reconoció que no vio mucho tenis mientras estuvo suspendido: "Hice lo posible para volver a estar bien mentalmente. He pasado buenos momentos en familia. No veía mucho tenis en el inicio de la sanción. Veía resultados, pero no partidos hasta Madrid. No podía controlar nada", sentenció.

Sinner, la gran atracción del torneo romano, debutará en Roma el jueves o el viernes ante el ganador del duelo entre el argentino Mariano Navone y el italiano Federico Cinà. En los cuartos de final, el número 1 del mundo podría medirse al flamante campeón del torneo de Madrid, Casper Ruud.

Fuente: EFE