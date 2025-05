El motivo extrafutbolístico por el que Gaby Milito duda en ser DT de Boca

Desde el momento en el que Fernando Gago fue desvinculado como entrenador del Xeneize, tras la derrota en el Superclásico, la dirigencia de Boca quiere que Gabriel Milito sea el DT que comande al equipo en el Mundial de Clubes, pero el exdefensor tendría otros planes… muy lejos de la Bombonera.

Milito es el gran deseo del Consejo de Fútbol, pero no está convencido de agarrar el cargo. Y no es por lo deportivo. Según contó la periodista Luciana Rubinska en ESPN, el técnico no quiere cerrarse una puerta política clave: la de ser presidente de Independiente.Fotos

Mientras Mariano Herrón se hace cargo del plantel profesional en medio del torneo Apertura, Juan Román Riquelme y compañía analizan nombres para contratar a un nuevo entrenador cuanto antes. El perfil de Milito gusta mucho por su estilo de juego, experiencia y actualidad. Está libre tras su reciente paso por Atlético Mineiro y parecía una opción ideal.

Sin embargo, en la edición matutina de SportsCenter, Rubinska reveló un dato clave: "El objetivo de Gabriel Milito es ser presidente de Independiente, ya lo dijo alguna vez. Si dirige a Boca, queda inhabilitado para lanzarse como candidato porque competiría con varios puntos menos”, explicó.

Para el entorno del exdefensor, la rivalidad entre clubes grandes pesa en esta decisión. “No es lo mismo si querés ser entrenador o dirigente. La rivalidad te condiciona. Si estás tan convencido de que querés ser presidente de Independiente, dirigir a Boca va en contra de eso”, agregó la periodista.

Además, Milito tendría un plan armado con un plazo claro: "Me hablaron de cinco años. Eso es lo que él tiene en mente", afirmó Rubinska. En una entrevista con Damián Iribarren en 2024, cuando aún estaba en Atlético Mineiro, el propio Gaby lo dejó claro: "En este momento quiero dirigir un tiempito más, pero la decisión está tomada y en el futuro quiero ser presidente de Independiente", reconoció.

La decisión no está tomada, según pudo saber MDZ. De hecho la negociación sigue abierta. Pero el sueño de Riquelme de tener a Milito como técnico podría quedar trunco por una causa extrafutbolística... pero profundamente pasional.