La llamativa sentencia de Doohan tras culminar 14º en la qualy para el GP de Miami: “No diría que estuve perfecto, pero…”

Luego de un viernes para el olvido en el que se peleó con los ingenieros del equipo Alpine por haber finalizado P19 en las prácticas y P17 en la Sprint shootout del GP de Miami de la Fórmula 1, Jack Doohan mejoró su rendimiento en la clasificación del sábado por la tarde. Tras quedar en el puesto 16° en la carrera sprint, unas horas más tarde, el piloto australiano logró vencer a su compañero de equipo Pierre Gasly por segunda vez en la temporada y saldrá desde la posición 14°.

Tras concluir con la sesión de clasificación, Jack habló con los medios presentes, se mostró más contento y analizó su rendimiento: "Estoy seguro de que, en un mundo ideal, si miramos atrás, probablemente hay más en el coche. No diría que estuve perfecto, pero sentí que me estaba acercando al máximo", sentenció en diálogo con Motorsport.

"Sentí que no hay mucho más tiempo que recuperar. Sentí que entré en ritmo bastante rápido en la Q1. Así que, para la Q2, no había mucho margen para avanzar. Y me sentí bastante al límite del neumático. Pero para mí, creo que es más importante mirar atrás para ver cómo puedo beneficiarme de mantener el neumático con vida durante toda la vuelta. Porque nuestro primer sector fue bastante bueno y luego, poco a poco, fuimos degradándonos un poco a partir de ahí", agregó el piloto de Alpine.

Doohan analizó su rendimiento en la qualy del GP de Miami. (Foto: archivo)

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre cuál fue la diferencia con el piloto francés, lanzó: "No cometí ningún error, pero mentiría si dijera que hice una vuelta absolutamente perfecta. A veces me sorprendió un poco el equilibrio (del coche) debido al neumático. A veces llegas a la curva 12 con problemas con la parte trasera, y en la siguiente vuelta con problemas con la delantera. Esto demuestra la importancia del neumático y el calentamiento en esta era de la Fórmula 1".

"Sin duda, me sentí bien desde ayer, desde la práctica. La clasificación sprint no salió como estaba previsto. Pero sentí que tuve ese ritmo todo el fin de semana. Así que habría sido genial vernos pasar a los dos. Claramente, él está teniendo más problemas que yo, y así son las cosas a veces", añadió.

Por último, de cara al domingo, Doohan no descarta luchar por la zona de puntos por primera vez en la temporada: "Tenemos que tener esperanza y debemos esforzarnos para conseguirlo. Vemos que el tiempo está bastante incierto otra vez, dependiendo de cómo se mire. Pero se anuncia lluvia, y a veces bastante. Buscaremos aprovechar cualquier cosa que pueda surgir de esto y asegurarnos de que la estrategia esté bien", cerró.