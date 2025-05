¡Ilusión! La contundente frase de Briatore sobre la puja entre Doohan y Colapinto: “Si siente presión, espero que…”

El tema viene desde hace meses, pero parece más candente que nunca ya que a Jack Doohan se le está acabando el tiempo. La posibilidad de que Franco Colapinto, hoy piloto de reserva, se convierta en titular de Alpine en lugar de Jack Doohan y en el asiento contiguo al de Pierre Gasly crece cada día… y la frase de Flavio Briatore no parece disminuir esa posibilidad.

Es sabido que Briatore, asesor ejecutivo del equipo francés, tiene el evidente deseo que Colapinto, por quien hizo mucha fuerza para que llegara, sea titular en Alpine en la Fórmula 1. De hecho, dejó claro que él no tuvo influencia en la llegada de Doohan y le abrió la puerta a un posible cambio, sin manifestar ningún apoyo al australiano de 22 años.

Doohan se fue enojado con su equipo luego de la qualy Sprint. (Foto: archivo)

El italiano habló en un fin de semana en el que Doohan ya comenzó mal: fastidio con el equipo y multa en la qualy Sprint y mal rendimiento en la carrera Sprint. Cansado, tal vez, de ser consultado tan frecuentemente por el tema, Briatore habló sin filtro de la puja entre Doohan y Franco Colapinto: “Oigo hablar de presión, pero si querés correr en F1, siempre la vas a tener... Así que si me dicen que un piloto tiene presión porque hay otro que podría ocupar su puesto, espero que esto sea una motivación para hacerlo bien”, sentenció.

Sobre por qué Doohan corre junto a Gasly en Alpine, Briatore se despegó de la decisión sin escrúpulos. “¿Doohan? Cuando llegué ya (Alpine) tenía contrato con él; no tuve influencia en esto. Pero siento que Doohan tiene presión, así que lo descarto, porque está en la Fórmula 1. Si alguien lo hace bien, no hay problema en cambiar. Ahora estamos evaluando, veremos cómo van las próximas carreras y luego decidiremos”, lanzó.

No solo no le manifestó a Doohan el apoyo que sí le ofreció Oliver Oakes, jefe de Alpine, sino que dejó en evidencia que podrían verse cambios pronto. Colapinto, mientras tanto, espera trabajando en el simulador de la sede Enstone, Inglaterra. Pero la idea de que debute en el Gran Premio de Imola, el próximo de la temporada, les genera cada vez más ilusión a los argentinos y no parece nada descabellada.