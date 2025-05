El director técnico ejecutivo de Alpine reveló el motivo por el cual Colapinto sigue en el simulador: "Hasta ahora está..."

Por cuarta carrera consecutiva, Franco Colapinto se quedó en Enstone para seguir con las prácticas en el simulador de Alpine. Durante los tres Grandes Premios por Asia (Japón, Bahréin y Arabia Saudita), el pilarense no viajó con el equipo francés, pero para este fin de semana en Miami todo estaba dado para que vuelva a los paddocks para ser el piloto reserva. No obstante, eso no sucedió debido a que el joven de 21 años formó parte de una charla en un evento en Argentina.

De todas formas, varios rumores indican que Colapinto viajará con el equipo francés para el GP de Emilia Romagna (18 de mayo), pero a diferencia de Australia y China, el argentino volverá a subirse al monoplaza para tomar el lugar de Jack Doohan, quien no viene teniendo un buen rendimiento en el Gran Circo (0 puntos en las primeras cinco carreras).

En la previa de la carrera Sprint del GP de Miami, quien salió a hablar sobre el argentino fue David Sánchez, director técnico ejecutivo de Alpine. Él explicó los motivos por el cual decidieron mantener a Franco en el simulador y destacó su gran trabajo desde su llegada a la escudería: “El apoyo del simulador es muy importante antes del fin de semana de carrera, durante el fin de semana y en la correlación posterior al evento. Franco forma parte de nuestro equipo de pilotos de simulador y, hasta ahora, está haciendo un buen trabajo“, sentenció en diálogo con Motorsport.

David Sánchez analizó el rendimiento de Colapinto en el simulador. (Foto: @FormulaTurkiye)

“Sin duda, es útil cuando el viernes se obtienen muchos datos de la pista y se intenta pulir el coche para el día siguiente. Hay que intentar anticipar las condiciones, el viento y la temperatura de la pista, y en ese caso, contar con un piloto experimentado es sin duda una gran ayuda”, agregó.

Por otro lado, Sánchez dio detalles de las mejoras que presenta el equipo francés para la sexta carrera de la temporada de la Fórmula 1: “Creo que definitivamente se trata de centrarse en que cada pequeño detalle de rendimiento que podamos aportar a que el coche marque la diferencia en la posición (en pista), mientras que cuando las diferencias en el coche son mayores, siempre se piensa que se puede hacer el coche más rápido”, remarcó.

“Si no va a marcar la diferencia en la pista, en la posición, siempre se espera un poco más para traer un paquete más grande. Mientras que ahora se trata de todo lo que se puede encontrar en el coche, ya sean piezas nuevas u optimizar el paquete”, concluyó.