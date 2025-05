La fuerte revelación de Lopardo, presidente de San Lorenzo, sobre la renuncia de Russo: "Le pregunté si..."

Parece una cuestión de tiempo que se haga oficial. Miguel Ángel Russo ya presentó su renuncia a la dirigencia de San Lorenzo después de la eliminación en semifinales del Apertura ante Platense por 1-0, se despidió en la mañana de este martes del plantel profesional y tiene todo preparado para comenzar un tercer ciclo en Boca del que habló nada menos que Julio Lopardo, el vicepresidente del Ciclón que ahora ejerce las funciones presidenciales.

A la salida del predio cuervo, Julio Lopardo, que con Marcelo Moretti de licencia tras el escándalo de las supuestas coimas actúa como presidente de San Lorenzo, fue interceptado por los periodistas y respondió desde su auto las cuestiones que involucraban a Miguel Ángel Russo y Boca.

La frase de Lopardo sobre Russo

“Decidió irse, nada más que eso. No me molestó, tiene todo su derecho. Hablé con él y me planteó que dejaba el cargo y hoy se vino a despedir del plantel”, dijo Lopardo sobre el técnico de 69 años. Y sobre un posible resarcimiento ante un hipotético paso a Boca, fue contundente: “Son versiones todavía, así que no sé. Vamos a ver qué pasa”.

Acerca de los motivos que llevaron a Russo a dejar el cargo, Lopardo no dijo mucho y reveló el diálogo que tuvieron: “Yo le pregunté el viernes sobre las versiones de un paso a Boca (que nos hicieron mucho daño) y me dijo que no había hablado con nadie, ayer le volví a preguntar y me lo negó. Le creí, a Miguel tengo que creerle”.

A su vez, el vicepresidente de San Lorenzo aseguró que todavía no considera entrenadores para sucederlo y bromeó con que le gustan “(Pep) Guardiola” y “(Diego) Simeone”. Por último, cuando le preguntaron si le sorprendía la presencia de Moretti en el Nuevo Gasómetro en el partido ante Platense, disparó tajante: “Acá no me sorprende nada”.