¡Zafó! Por qué Colapinto fue investigado y estuvo cerca de ser sancionado en Mónaco

Buenos Aires, 24 mayo (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto fue investigado por incumplimiento de bandera roja, por lo que podría haber recibido una fuerte sanción en este Gran Premio de Mónaco, donde las cosas no le están saliendo para nada bien.

La investigación que llevó a cabo la FIA se debió a que, durante la bandera roja que se vio en el final de las prácticas libres 3, el piloto argentino de Alpine habría adelantado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin), algo que no está permitido en momentos así. En las prácticas libres 3 se vio la bandera roja a falta de menos de un minuto para el final de la sanción debido a un choque del británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La peligrosa maniobra de Colapinto

Este viernes se dio una situación parecida con el británico Oliver Bearman (Haas), que hizo algo similar y recibió una penalización de 10 posiciones en la parrilla de largada, por lo que el panorama no parecía nada bueno para el pilarense. Este Gran Premio de Mónaco está siendo una verdadera pesadilla para Colapinto, que terminó último en las últimas tres sesiones de entrenamiento y la clasificación.

La resolución del caso

Por suerte para Colapinto, la FIA resolvió no sancionarlo: “Si bien es cierto que el coche 43 adelantó al coche 18 tras la señal de bandera roja, es evidente que esto se debió a la inercia del coche y a la distancia relativa. El coche 43 tomó todas las medidas razonables para reducir la velocidad de inmediato y adecuadamente cuando se mostró la bandera roja”, rezaba el comunicado.

“A la luz de la clara evidencia anterior de las medidas tomadas por el piloto del coche 43 para reducir la velocidad, no consideramos necesario convocarlo (a una audiencia) y, en consecuencia, no tomamos ninguna otra medida”. Una buena noticia para Colapinto en medio de un fin de semana en el que no abundaron.

