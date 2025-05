La desazón de Colapinto y la lapidaria crítica a al auto tras el P20 en la qualy de Mónaco: “No se siente bien y no...”

Hubo algunos (pocos) aspectos positivos, pero lo cierto es que este fin de semana no viene siendo bueno ni para Alpine ni para Franco Colapinto. En el Gran Premio de Mónaco, su segundo con el equipo francés en la Fórmula 1, el argentino no pudo arriesgar demasiado en las prácticas y firmó una decepcionante qualy, no exenta de dificultades con el auto.

Colapinto terminó último, aunque mañana en la carrera largará P18 por las sanciones a Oliver Bearman y Lance Stroll. A su vez, su compañero Pierre Gasly terminó P18, lo que reafirma que el monoplaza de Alpine está lejos de ser competitivo. Luego de la clasificación, el argentino habló ante los medios sin filtro sobre lo que le cuesta del auto y analizó el que “no viene siendo un buen fin de semana”.

La palabra de Colapinto

“Me fui acercando con la goma media, si hubiera seguido haciendo vueltas hubiera mejorando mas todavía”, analizó el argentino, que continúa batallando con los compuestos rojos. “Pero cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás, sobrecaliento mucho y no entiendo por qué el auto no tracciona. Se siente muy duro, cuando voy arriba de un piano el auto se empieza a descolocar y no para de saltar, perdemos mucho grip”, completó.

Colapinto fue P19 en la primera práctica y luego último en la siguientes dos y en la qualy. Y disparó: “Se siente rígido, la goma de adelante no muerte en la mitad de curva… Creo que me sentí cómodo con la goma media: hice el mismo tiempo que con la blanda... así que algo raro hay. Hay que entender un poco más el auto y entender qué podemos mejorar porque los dos autos estamos complicados”.

Colapinto, que quedó a seis décimas de su compañero Gasly, disparó sobre la realidad el equipo y del A525. “El auto no se siente bien y no da mucha confianza, así que a trabajar… No es nuestro circuito ni nuestro finde”. Y con algo de humor, fiel a su estilo, pero con visible desazón, disparó: “La goma blanda no la quiero ver más... por suerte tenemos medios y duros”.