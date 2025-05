El brutal sincericidio de Colapinto de cara al GP de Mónaco tras su floja qualy: “Va a ser…”

No viene siendo hasta acá el fin de semana esperado por Franco Colapinto y por el equipo Alpine. De hecho, el piloto argentina así lo reconoció después de una complicada y decepcionante qualy, en la mañana de este sábado, en el Gran Premio de Mónaco, el octavo de la temporada y el segundo suyo con la escudería francesa en la Fórmula 1.

Colapinto fue el más lento de la qualy y finalizó último, aunque tendrá la suerte de largar P18 en la carrera de mañana por las sanciones de Lance Stroll (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas). Su compañero Pierre Gasly saldrá P17, en la misma fila que él, un reflejo de lo complicada que fue la clasificación no solo para el argentino, sino para ambos pilotos de Alpine.

Colapinto se prepara para su segunda carrera con Alpine. (Foto: archivo)

Colapinto tendrá por delante desafío mayúsculo y lo sabe. “Esperemos que la carrera sea mucho mejor que la qualy, hay diferentes estrategias que podemos hacer y seguramente alguna va a salir mejor”, analizó en la zona de prensa sobre una carrera en la que, obligatoriamente, los equipos deberán pasar al menos dos veces por boxes.

El Gran Premio de Mónaco es uno de en los que menos sobrepasos se suelen ver en la Fórmula 1. El año pasado, en el angosto circuito callejero solamente hubo 17 adelantamientos. Y Colapinto lo sabe, por eso, con su habitual carisma pero visiblemente preocupado, cuando Olé le preguntó si sería difícil superar autos mañana en la carrera, contestó: “¿Difícil? Imposible va a ser casi... Por eso la estrategia tiene que ser buena y pegarle en lo que hacemos”.

Colapinto criticó el auto

El argentino no tuvo piedad a la hora de hablar del A525 tras la clasificación. Reveló que no se sintió cómodo con los neumáticos blandos y disparó contra el coche de Alpine: “El auto no se siente bien y no da mucha confianza, así que a trabajar… No es nuestro circuito ni nuestro finde. La goma blanda no la quiero ver más... por suerte tenemos medios y duros”. Mañana desde las 10, Colapinto irá por lo poco común en Mónaco: superar pilotos y mejorar su posición.