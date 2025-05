Una hincha de San Lorenzo escrachó a Moretti en un bar: su descargo en Instagram

El pasado 22 de abril, el mundo San Lorenzo no había terminado de procesar el durísimo golpe que significó la muerte del papa Francisco el día anterior, cuando se vio sacudido con un segundo cachetazo. Marcelo Moretti se vio envuelto en un escándalo de coimas a raíz de un informe que publicó Canal 9 en el que, presuntamente, se lo veía recibir dinero para promocionar a un juvenil. Fue tal la repercusión que se generó, que esa misma semana el presidente se tomó licencia, dejando al club en una situación institucional muy delicada.

Un mes después, este viernes 23 de mayo, se viralizó en redes sociales una filmación hecha por una hincha del Ciclón escrachando al máximo dirigente azulgrana en un bar. "Si tenés un poco de dignidad, renunciá. Lo que hiciste es imperdonable. Si tenés dignidad, vos que hablás del papa y del padre Lorenzo Massa... tendrías que lavarte la boca. Te tendría que dar vergüenza, deberías entregar tu carnet. Eso no se le hace a los colores...", se la escucha gritarle.

El escrache a Marcelo Moretti en un bar

Ante la masiva difusión del clip, el propio Moretti decidió expedirse al respecto, primero en sus estados de WhatsApp,y luego en sus historias de Instagram, donde compartió capturas de los mismos. "El video que están subiendo hoy en distintos medios y redes es del 22 de abril a la mañana. A horas del programa de canal 9 donde injustamente dañaron mi imagen y la de San Lorenzo. Estaba todo armado y esa mujer fue directamente a hacerme un escrache. Repito: del 22 de abril, hace un mes y sale ahora… Es todo una gran cama que se está analizando en la justicia", manifestó en un principio.

Por otro lado, se refirió a la plata que se lo ve recibir en el video que desató el escándalo un mes atrás: "El dinero que me dieron en el video (donde me hacen esa jugada sucia y desleal) lo puse en el club y está documentado en los libros contables en un contrato de mutuo. Cualquier socio puede ir a verlo y la oposición debería pedirlo. Eso también está en la justicia. La verdad saldrá en breve y limpiará mi nombre y el del club", aseguró.

Finalmente, habló de la semifinal que jugará el Ciclón ante Platense este fin de semana: "El domingo tenemos el partido más importante de los últimos 9 años. (...) Les duele que San Lorenzo esté jugando una semifinal. Siguen mintiendo e instalando problemas. El plantel cobró el 100% de febrero y el 100% de los premios por la clasificación en zona de grupos y los partidos ante Tigre y Argentinos Juniors. Desde diciembre me vienen haciendo el golpe de Estado. Me criticaban. Pedían mi cabeza. El tiempo nos dio la razón. (...) Todos juntos podemos, siempre", concluyó Moretti.

El video que están subiendo hoy en distintos medios y redes es del 22 de abril a la mañana. A horas del programa de canal 9 donde injustamente dañaron mi imagen y la de San Lorenzo. Estaba todo armado y esa mujer fue directamente a hacerme un escrache. Repito: del 22 de abril, hace un mes y sale ahora… Es todo una gran cama que se está analizando en la justicia y en donde me puse a derecho desde el primer momento con una autodenuncia el 23/4. En el club puse más de 400 mil dólares en 15 años desde que soy dirigente y en documentos aprobados y por mutuos asentados en los cuadros financieros donde nunca jamás me los devolvieron ni reclamé. Jamás toqué un peso de San Lorenzo. Todo eso saldrá a la luz.

Asimismo, aporté muchísimo dinero que no figura en los balances del club en estos 15 años que llevo como dirigente, y eso fue para ayudar a diversas disciplinas deportivas y culturales y para afrontar diversos gastos lógicos y ordinarios que tiene el club. Nunca le reclamaré un centavo a San Lorenzo. Siempre di y voy a dar todo. El dinero que me dieron en el video (donde me hacen esa jugada sucia y desleal) lo puse en el club y está documentado en los libros contables en un contrato de mutuo. Cualquier socio puede ir a verlo y la oposición debería pedirlo. Eso también está en la justicia. La verdad saldrá en breve y limpiará mi nombre y el del club.

El domingo tenemos el partido más importante de los últimos 9 años. Los cuervos vamos a reventar el Bidegain y alentar como siempre lo hicimos en todo momento. Les duele que San Lorenzo esté jugando una semifinal. Siguen mintiendo e instalando problemas. El plantel cobró el 100% de febrero y el 100% de los premios por la clasificación en zona de grupos y los partidos ante Tigre y Argentinos Juniors. Desde diciembre me vienen haciendo el golpe de Estado. Me criticaban. Pedían mi cabeza. El tiempo nos dio la razón. Este plantel tiene un coraje tremendo y tenemos un DT de enorme jerarquía y sabiduría como Miguel. Todos juntos podemos, siempre.