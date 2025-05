Sin Milito ni Quinteros, quién es el principal candidato a DT de Boca: ¿hay tapado?

Luego de tres semanas con Mariano Herrón como DT interino, Boca ya tiene abrochado a su nuevo entrenador que debutará en el Mundial de Clubes ante el Benfica de Portugal el 16 de junio. “Ya tenemos técnico, ya dio el sí. El nombre? Se va a saber cuando se firme el contrato”, fue lo que dijeron puertas adentro.

De todas formas, el nuevo DT dijo que sí ya tiene su contrato y conoce las condiciones de su contrato. Sin embargo, el presidente de la institución azul y oro, Juan Román Riquelme, dio una orden específica y puntual: el nombre del nuevo entrenador no tiene que trascender hasta tanto no tenga la firma estampada en su contrato.

A partir de ello, desde Boca ya dieron a conocer a los dos entrenadores que oficialmente no llegarán al club. Luego de que Gaby Milito firmara con Chivas de Guadalajara y con la negativa del Tata Martino, el otro que quedó afuera de la carrera es Gustavo Quinteros. El ex Vélez y campeón de la Liga Profesional 2024 no paró de desestimar ofertas esperando un llamado de JR10 que nunca llegó.

Miguel Ángel Russo, el principal candidato a ser el nuevo DT de Boca. (Foto: archivo)

Ante esto, la lista se fue acortando poco a poco y el principal candidato para que tome las riendas del Xeneize es Miguel Ángel Russo. El entrenador, que podría tener su tercer ciclo en el club, está a punto de disputar las semifinales del torneo Apertura con San Lorenzo (el domingo ante Platense en el Gasómetro) y en caso de ganar disputaría la final del 1 de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Este sería un gran problema para Riquelme y todo Boca, ya que arruinaría los planes de presentar al DT antes del martes como lo establecieron.

La llegada de Russo al cuadro de la Ribera se daría por dos motivos. El primero porque tiene una gran relación con Román y el otro por la mala situación económica e institucional del Ciclón que implica que la posibilidad de salida se amplíen de par en par. Además, está seria una prueba de que un grave error que cometieron puertas adentro en 2021 cuando aceleraron su salida del club tras perder en las semifinales de la Copa Libertadores 2020 frente al Santos de Brasil y en octavos de final ante Atlético Mineiro al año siguiente. Incluso, en el medio, ganó tres títulos en ese segundo ciclo y eliminó a River en mata mata.