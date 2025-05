"Boca va a los ponchazos en la vida": Riquelme sigue recibiendo críticas de exjugadores de Boca

Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más complicado de su historia a nivel deportivo y, para muchos, también en lo institucional. Fuera de las copas internacionales en 2025 y eliminado en el torneo local, el presente del equipo colmó la paciencia del hincha y de todo el mundo Boca.

Y, en medio del caos, no se salva nadie. Cuerpos técnicos que duran poco, jugadores en mal nivel futbolístico y apuntados por los hinchas y la dirigencia que, para la mayoría, es la principal responsable del presente de uno de los clubes más grandes del país. Y, lógicamente, las principales críticas recaen sobre la figura del presidente, Juan Román Riquelme, a quien se le critica cada ítem de su gestión.

En este contexto, Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio FM 105.5, habló con un histórico delantero xeneize de la década del 90, que jugó con Diego Armando Maradona y que, como otros, le pegó a la gestión de Riquelme. Se trata de Darío Oscar Scotto, quien además jugó en Platense, Rosario Central, Argentinos Juniors y también en el fútbol español.

En el comienzo de la charla, Scotto se refirió a lo futbolístico y destacó: "Boca no viene jugando bien hace ya bastante tiempo. Cuando te agarran estas rachas negativas hay que pasarlas, pero Boca el problema que tiene es que está teniendo muchas rachas negativas durante mucho tiempo y es lo que complica. Como hincha me duele todo lo que está pasando. Me hubiese gustado que Boca hubiese entrado en la Copa, que Boca estuviese jugando las semifinales de la Copa en la Argentina, pero se está yendo todo para el otro lado y la verdad que no es bueno para los hinchas".

Al mismo tiempo, cuando se le consultó por el presente institucional de Boca Juniors, destacó: "Lo que pasa en lo institucional es contraprudecente para los futbolistas. Herrón terminó echándose la culpa de todo y es el menos culpable. Pero Boca no necesita un técnico interino, necesita un técnico de verdad. Si vos tenés un entrenador como Gago y no te gusta, tenés todo el derecho de cambiarlo, pero tenés que tener siempre un plan B, y Boca nunca lo tuvo. Boca va a los ponchazos en la vida. En 20 días está jugando el Mundial de Clubes y no tiene un entrenador. En un club grande como Boca esto no puede pasar".

Scotto, junto a Navarro Montoya, Fabbri y Arruabarrena, durante su etapa en Boca.

Por otro lado, el exdelantero habló precisamente de Juan Román Riquelme y expresó: "No sé que piensa hacer Riquelme. Siempre digo que para aceptar un puesto tenés que estar preparado y si no, tenés que rodearte de gente que esté preparada, y yo no lo veo rodeado de gente que lo esté ayudando. Si no soy entendido, busco a los mejores en cada área".

