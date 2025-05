¡Bombazo! Se conoció el motivo por el que Marcos Rojo no jugó ante Independiente y es disciplinario

Boca perdió 1-0 como local ante Independiente, anoche, por los cuartos de final del torneo Apertura y cerró así un muy mal primer semestre de 2025. La bronca de los hinchas volvió a manifestarse sobre el final del partido, con los jugadores y la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme como los destinatarios de los fuertes cánticos, luego de una derrota en la que no estuvo el capitán del equipo: Marcos Rojo.

Durante el fin de semana, había trascendido, Marcos Rojo tuvo fiebre, por lo que empezó a sembrarse una duda alrededor de su presencia. Finalmente, Ayrton Costa ocupó su lugar en la Bombonera ante su exequipo y fue de los mejores de un pálido Boca que perdió por el gol de Álvaro Angulo.

Por qué no jugó Marcos Rojo

Pero esta mañana en el programa Superfútbol, de TyC Sports, el periodista Tato Aguilera reveló que la ausencia de Rojo no fue estrictamente por cuestiones de salud, sino más bien por una decisión del DT Mariano Herrón al observar el manejo de la situación. “Porque el sábado no se presentó a entrenarse por fiebre. Y otros jugadores (en otras oportunidades) se presentaron igual con fiebre. Ante esta situación, Herrón dijo "no va de titular"”, fue la explicación de Tato Aguilera.

Cuando le preguntaron al periodista, entonces, si había sido una decisión disciplinaria, contestó. “Mirá: yo conté que Milton Giménez un día se entrenó con fiebre. Si el jugador tiene fiebre tiene que venir al predio, lo tienen que ver los médicos. Rojo por fiebre no se presentó. ¿Qué hizo Herrón? Puso a Costa, que jugó muy bien”.

Miguel Merentiel llevó la cinta de capitán ante la ausencia de Rojo, que volvió a ausentarse en un partido trascendental. Cabe recordar: el pasado 15 de abril, el zaguero zurdo ya se había presentado con fiebre en Boca Predio el día después de que todo el plantel se vacunara contra la gripe. Pero en aquella ocasión había ido al club, lo que, aparentemente, Herrón le había reclamado no hacer en esta oportunidad.