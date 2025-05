El fuerte posteo del tesorero de la AFA contra Caruso Lombardi tras perder en las elecciones legislativas: “¡Qué vergüenza! Limpien la…”

El tesorero de AFA, Pablo Toviggino, volvió a atacar a Ricardo Caruso Lombardi, habitual crítico de la gestión del presidente de la entidad de la calle Viamonte, Claudio Tapia.

Toviggino utilizó su cuenta de la red social X (anteriormente llamada Twitter) para compartir imágenes de unos pasacalles que aparecieron en la noche porteña, en la que se trata a Caruso Lombardi de "fracasado".

Caruso Lombardi alcanzó el 1.7% de los votos en las elecciones legislativas. (Foto: archivo)

El ex entrenador se había postulado a legislador en las elecciones de Capital Federal que transcurrieron este domingo, representando al partido "Movimiento de Integración y Desarrollo" (MID), pero no alcanzó los votos necesarios para acceder a una banca. Siendo ya reconocido por sus habituales polémicas y comentarios con doble sentido hacia otros personajes del fútbol argentino, Toviggino no dejó pasar la oportunidad de compartir un mensaje ante Caruso, candidato a legislador.

Con pocas semanas de campaña y una postulación de última hora, el ex entrenador encabezó la lista del MID y consiguió más de 27 mil votos en la Capital Federal. Con el 1,7% del electorado, el resultado de Caruso Lombardi podría considerarse positivo, ocupando la décima plaza de 17 candidatos, aunque no fue suficiente para conseguir una representación en la Legislatura.

El tuit de Pablo Toviggino contra Ricardo Caruso Lombardi. (Foto: @TovigginoPablo)

Ante esto, el tesorero de AFA esperó el resultado de los comicios y, a las 22:00, subió un posteo en el que pidió a los equipos de la Ciudad de Buenos Aires que "mañana mismo limpien la ciudad de toda la propaganda proselitista", agregando "¡qué vergüenza, por favor!" al mismo tiempo que compartía las imágenes de ambos pasacalles.

En los mismos puede leerse el título "Caruso sos un fracasado", con la bajada "entraron todos menos vos" (a la Legislatura porteña). Además, ambos carteles cierran con la frase "ex DT, ex periodista, casi legislador".

Fuente: NA