Doohan, furioso por una falsa publicación contra Colapinto: culpó a Argentina y luego se corrigió

Franco Colapinto hizo su ansiado debut con Alpine en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia-Romaña, Imola, en donde sustituyó a Jack Doohan, quien luego de siete carreras fue despedido del equipo francés. El joven australiano, de todos modos, no salió por completo de la escena y fue víctima de muchísimos agravios en redes sociales.

Luego del accidente de Colapinto en la qualy de Imola, circuló un falso posteo adjudicado a Mick Doohan, expiloto de motociclismo y padre de Jack, a quien Colapinto le había “quitado” el asiento. La supuesta historia de Instagram retrataba el choque de Colapinto y escribía de manera irónica: “Muy impresionante”, junto a emojis de risas.

La historia de Doohan. (Foto: archivo)

Ante la difusión de la imagen, que era editada y no la había publicado Mick Doohan, su hijo Jack utilizó sus redes sociales para repudiar lo sucedido y exponer el acoso recibido en redes sociales de parte de los fanáticos argentinos, que en su afán de que Colapinto regresara la F1 pronunciaron todo tipo de insultos.

“Como pueden claramente ver, la historia que está circulando es totalmente falsa. Fue fabricada por fanáticos argentinos intentando retratar mi imagen y la de mi familia de manera negativa”, posteó Doohan. “Editaron el contenido original para hacerlo parecer como que mi padre lo publicó, lo que es rotundamente falso”.

Jack Doohan completó: “Por favor, dejen de acosar a mi familia. No creí que iba a tener que llegar a este punto”. Luego, el australiano expuso a la fuente que había hecho circular la falsa foto y describió lo sucedido como “dañino”. Al reconocer que se trataba de una cuenta de información falsa acerca de la F1, debió corregir sus propios dichos.

La rectificación del australiano. (Foto: Instagram)

De todos modos, no ocultó su rencor para con los argentinos: “Corrección: la fuente no es argentina. Sin embargo, varios medios argentinos informaron falsamente sobre los hechos que desencadenaron abusos en línea contra mi familia”, escribió Doohan en una nueva historia de Instagram. Una "rivalidad" interna que no parece haber cesado incluso ya con Colapinto en la Fórmula 1.