La particular palabra que usó Colapinto para definir las 5 carreras que le dio Alpine: "Eso es..."

El jueves es, por lo general, el día más liviano en la Fórmula 1. No hay autos en pista y la acción pasa por el paddock, donde los equipos despliegan toda su estructura. Allí, entre livings, pantallas y aire acondicionado, Franco Colapinto se presentó por primera vez como piloto titular de Alpine y atendió a la prensa en un mano a mano distendido.

En su debut oficial como piloto de la escudería francesa, el argentino se mostró suelto y con los pies en la tierra. "Estoy con ganas de empezar, de conocer el auto y al equipo. Ir paso a paso, carrera por carrera", avisó.

Consultado por la particularidad de que le hayan dado solo cinco fechas al volante, Colapinto sorprendió con su respuesta: "Me da igual, es un poco subjetivo eso. Veremos qué pasa. No es algo de lo que se esté hablando mucho", tiró, sin dramatizar ni mostrar ansiedad. Y agregó con firmeza: "No se acaba la temporada, no es que me voy o me van a bajar después, tranquilos", le confesó a Olé.

Franco ya está en el paddock con los ingenieros haciendo las pruebas correspondientes del auto (@AlpineF1Team).

La comparación con su experiencia anterior fue inevitable. En 2024, Franco Colapinto debutó en Williams sabiendo que solo correría nueve carreras y que el ciclo tenía fecha de vencimiento. Ahora, aunque el contrato marca cinco, él siente otra energía. "Hay muchas cosas que se van a valorar. Veremos cómo va todo", dijo.

También habló de cómo llega preparado a esta segunda oportunidad en la elite del automovilismo: "Estoy mucho más tranquilo. Ya sé cómo es un fin de semana de Fórmula 1. El año pasado no tenía mucha idea. Hoy eso me da un poco de tranquilidad", confesó.

Franco Colapinto arrancó su etapa en Alpine con los pies sobre la tierra y sin dejarse llevar por la ansiedad. Aunque el contrato inicial marca cinco carreras, él lo vive como una oportunidad abierta y prefiere enfocarse en sumar experiencia y resultados. “No es que me voy después, tranquilos”, aclaró con una sonrisa. Más que contar carreras, Franco quiere contar progresos.