El fuerte contrapunto entre el presidente interino de San Lorenzo y el tesorero de la AFA: "Es totalmente falso lo que dijo este señor"

En medio de una de las semanas más turbulentas del último tiempo en San Lorenzo, el presidente interino del club, Julio Lopardo, dio la cara y habló públicamente luego de la suspensión del entrenamiento del plantel profesional por falta de pagos.

La decisión de los jugadores, a solo cuatro días del duelo ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del torneo Apertura, fue el punto más álgido de una crisis institucional que no da tregua.

Desde TyC Sports, Lopardo explicó el motivo por el cual el dinero enviado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a destino: “Fue un error administrativo de AFA que giró el dinero a una cuenta embargada. Hay dos cuentas de San Lorenzo que están embargadas y un solo lugar está operable. Siempre AFA gira ahí, pero esta vez no ocurrió. Esa plata era para el plantel”.

Asumido recientemente en su cargo tras la licencia de Marcelo Moretti, el dirigente describió su arribo con crudeza: “Hace tres días que estoy y esto es una silla eléctrica”.

La explicación de Julio Lopardo

El dirigente insistió en que el club ya trabaja en una solución: “Mañana el plantel se va a entrenar como tiene que hacerlo. Ya hablamos con ellos, hicieron su descargo y ahora buscamos llegar a un acuerdo. El lunes van a salir a jugar y a ganar como lo vienen haciendo”, dijo luego en radio La Red

Sin embargo, también reconoció la magnitud de la crisis: “Por un minuto no fue intervenido el club. Los jugadores están cansados. Lo de hoy fue un punto para demostrar que hasta acá llegaron. Si llegamos hasta acá es porque se hizo absolutamente todo mal”.

Lopardo no esquivó responsabilidades y dejó en claro que no ocultará lo que heredó: “Yo no le saco el culo a la jeringa. San Lorenzo tiene problemas de presente, no de futuro. Pero si todos los días tenemos un escándalo… Yo esto no lo esperaba, pensé que iban a tener un poquito más de paciencia. Lo acepto y lo entiendo”.

Mientras tanto, el club sigue sumido en una tormenta institucional que combina deudas salariales, polémicas dirigenciales y una cancha que, a pesar de todo, sigue siendo el único refugio de un equipo que aún pelea en lo deportivo.

Toviggino salió a desmentir al presidente interino de San Lorenzo

Minutos después de las declaraciones de Julio Lopardo, el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, salió a desmentirlo con dureza en su cuenta de X: “La verdad que no fue ningún error. Es totalmente falso lo expresado por este señor”, escribió. Según explicó, la AFA solicitó por mail a todos los clubes que indicaran una cuenta para recibir los fondos, y San Lorenzo respondió con los datos correspondientes. Pablo Toviggino, tesorero de AFA, acusó de falso lo que dijo Julio Lopardo y adjuntó documentación para afirmar que no fue ningún error la transferencia.

Para respaldar sus dichos, Toviggino adjuntó dos imágenes: una con la solicitud oficial de AFA pidiendo los datos bancarios al club de Boedo, y otra con el comprobante del pago ya efectuado. El comunicado cerró con una frase tajante: “AFA transfirió el dinero a la cuenta indicada”.

Fuente: NA