Los Pumitas cayeron en su presentación en el Rugby Championship

Los Pumitas debutaron con una derrota en el Rugby Championship M20 que se disputa en Sudáfrica. Este jueves, el combinado nacional fue derrotado por el elenco anfitrión por 36-25 en un partido con grandes emociones y alternancias en el marcador. El martes se vendrá la segunda presentación en la competencia.

En la primera mitad, los sudafricanos pisaron fuerte en los primeros minutos y lograron sacar una pequeña ventaja, aunque el seleccionado argentino continuó dando pelea, revirtió la historia en base a grandes jugadas colectivas y se fue al descanso ganando 20-15.

Uno de los tries de Los Pumitas ante Sudáfrica

Tras los golpes recibidos en la primera mitad, los dueños de casa salieron decididos al complemento, no perdonaron en ofensiva y volvieron a dominar el tanteador. Por su parte, Los Pumitas no tiraron la toalla y lucharon hasta los últimos segundos de juego, aunque no pudieron revertir el 36-25 definitivo. Los autores de los tries fueron Pascal Senillosa, Bautista Lescano, Felipe Ledesma anotaron los tries, Rafael Benedit marcó una conversión y un penal.

Luego del tropezón inicial, la albiceleste saltará al campo de juego el martes 6 contra Nueva Zelanda a partir de las 9 de la mañana (hora Argentina) y cerrarán el torneo frente a Australia el domingo 11, también a las 9.