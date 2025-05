La decisión de Gustavo Quinteros tras saber que es el "plan B" de Riquelme para ser DT de Boca

Mientras Juan Román Riquelme sigue en su cruzada por cerrar a Gabriel Milito, en Boca ya tienen definido un “plan B” para el banco de suplentes: Gustavo Quinteros, campeón con Vélez en el último torneo argentino. El entrenador ya se enteró que es la segunda opción, pero lejos de molestarse, tomó una decisión fuerte.

Quinteros detuvo todas las negociaciones con otros clubes y está dispuesto a esperar lo que haga falta para sentarse a hablar con el Consejo de Fútbol. Incluso canceló un viaje al exterior y no escuchará más ofertas hasta que Boca no defina si va con él o no.

Uno de los clubes que ya fue notificado de esta postura es Talleres de Córdoba, que buscaba al DT para reemplazar el interinato de Pablo Guiñazú. Sin embargo, Gustavo Quinteros dejó claro que prioriza la chance de Boca y solo considerará otras alternativas si Riquelme lo descarta.

Gabriel Milito es el principal candidato para dirigir a Boca y mantendría un reunión con el Consejo de Fútbol en las próximas horas. Foto: archivo.

El técnico que hace un par de semanas fue cesanteado de Gremio de Porto Alegre sabe que Román lo valora: ya lo había sondeado tras la salida de Diego Martínez, antes de cerrar a Fernando Gago. En aquella oportunidad, Quinteros decidió no abandonar a Vélez en plena competencia, pero ahora está libre y a disposición.

Por ahora, todo depende de Milito. Según informó Bolavip, Riquelme buscará una reunión presencial con el ex DT de Atlético Mineiro lo antes posible. Si Gabriel Milito acepta juntarse y se ve predispuesto, todo indica que será el elegido. Si no, Quinteros ya está listo y esperando el llamado.