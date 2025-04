Paul Aron, picante sobre su relación con Colapinto y los otros pilotos de reserva de Alpine: “Interactuamos, pero no hay amistad”

La lucha por quedarse con el asiento principal en Alpine se convirtió en una competencia sin filtros. Mientras Jack Doohan no termina de consolidarse como titular, los pilotos de reserva están al acecho. Y Paul Aron no se anda con vueltas: en diálogo con el medio ERR de Estonia, el joven de 21 años dejó en claro que la rivalidad con Colapinto y los otros es total.

“Por supuesto que interactuamos y nos comunicamos, pero no hay amistad. Está claro que todos queremos ese asiento. Entre nosotros sabemos que es una competencia pura”, soltó el estonio.

Además, remarcó que en las últimas pruebas de Alpine en Monza su rendimiento fue “muy positivo” y que el equipo quedó conforme. Un tiro por elevación para el argentino, que también tuvo su participación y obtuvo un mejor tiempo, aunque tuvo un inconveniente con un despiste.

Por su parte, Franco Colapinto no se quedó atrás. Esta semana, en el podcast de Nude Project, también habló sin filtros: “En las categorías inferiores no me llevaba bien con nadie. Querés ganarles a todos y eso genera mala onda. Es difícil hacerse amigos”.

El día que Colapinto superó a Aron en la F2

La historia entre ambos viene picante desde hace rato. En la carrera sprint de Imola 2024, el argentino le ganó a Aron con una maniobra tremenda en la última vuelta, y después contó que el estonio ni siquiera lo saludó en el podio: “Yo tampoco lo quiero mucho, pero al menos le tiré champagne”, dijo con ironía.

La tensión está instalada. El futuro asiento en Alpine es un solo lugar... y todos están dispuestos a pelearlo hasta el final.