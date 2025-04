Atento, Colapinto: el “secreto” por el que Jack Doohan podría ser suspendido

Max Verstappen ganó de principio a fin un monótono Gran Premio de Japón que, sobre todo para los argentinos y fanáticos de Franco Colapinto, tuvo su momento más resonante el viernes: cuando Jack Doohan sufrió un tremendo accidente en la segunda práctica de la jornada. Pese a las especulaciones y al interés argentino, finalmente Doohan corrió en la Qualy y la carrera, pero ocultó algo que podría valerle una sanción.

El del australiano fue un verdadero golpazo y se explica que sufriera, como mínimo, fuertes dolores. De todos modos, el de Alpine corrió el domingo (fue su mejor carrera hasta ahora) y pasó de la 19º posición a la 15º. Pero el momento de la sospecha llegó después, una vez finalizado el Gran Premio de Japón en el trazado de Suzuka: Doohan se retiró del A525 con dificultad.

Un video capturó el momento en el que el australiano intenta dejar el auto tras la carrera y se ve cómo lo hace con mucha dificultad e incluso ayuda, de parte de su colega Esteban Ocon y de uno de los ingenieros de Alpine. De hecho, Doohan, en toda esa secuencia, evita utilizar su mano izquierda, la que, en la previa de la carrera, ya algunos habían afirmado que estaba lesionada.

El video causó preocupación e incluso en medios australianos, país del piloto, abordaron el tema. El sitio News.com tituló una nota como “El gran secreto de Doohan” y escribió: “Doohan hizo todo lo posible para ocultar el problema durante todo el fin de semana, pero el video ha suscitado preocupaciones de que nunca se le debió haber dejado competir”, dando a entender que la lesión era un hecho. Ni el piloto y el equipo, de todos modos, hablaron al respecto.

El escenario plantea, en primer lugar, que en caso de no estar recuperado físicamente Doohan podría no correr en Bahréin (20 de abril) y eso le abriría una hendija a Colapinto. Pero, en realidad, no solo la salud de Doohan afectará esa decisión, sino las medidas que tome la FIA, puesto que el australiano infringió dos normas.

El protocolo médico de la FIA plantea dos cosas que Doohan no hizo en Japón. Primero, exige que los pilotos salgan de sus autos por sus propios medios en un lapso de 7 segundos después de la carrera: Doohan tardó 20 y lo hizo con ayuda. Y, además, el protocolo, que aboga por la “transparencia médica”, es riguroso. Prohíbe que los pilotos oculten lesiones y esto puede tener varias consecuencias: multas económicas, sanciones por al menos un Gran Premio o incluso la pérdida de la superlicencia de la Fórmula 1. Qué pasará con Jack Doohan aún no se sabe; pero Franco Colapinto está expectante.