El polémico comentario de Colapinto sobre Uruguay: "Es una provincia de Argentina"

Franco Colapinto es uno de los pilotos de reserva que más expectativa generan en esta temporada 2025 de la Fórmula 1. A la espera de que finalice el contrato de 6 carreras de Jack Doohan con el primer equipo de Alpine, sigue preparándose para su potencial debut en el GP de Miami el 4 de mayo o, luego de un particular anuncio del australiano, en el de Emilia-Romaña el 18 de ese mismo mes.

Mientras tanto, aprovecha su tiempo libre para seguir desarrollando su faceta pública, en la que siempre se caracterizó por su actitud desinhibida y su gran carisma. Este lunes, en una charla distendida para el podcast Nude Project, generó revuelo al referirse a los rumores que lo ligaban con Red Bull y tratar de "boludos" a los que "se durmieron" para contratarlo. Sin embargo, no fue la declaración más polémica de la nota.

Los polémicos cometarios de Colapinto sobre Uruguay

En determinado momento, uno de sus entrevistadores le hizo un chiste y le dijo que el mate era uruguayo. El pilarense primero se rio y luego lanzó un controversial comentario respecto del país vecino: "Les voy a explicar una cosa: uruguayos hay muy pocos. Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina", apuntó sin filtro.

"Acá está (Edinson) Cavani jugando en Boquita y ya es argentino, habla argentino, es todo argentino", agregó señalando un sticker del matador que tenía pegado en su termo. Pero no se quedó ahí y siguió echando más leña al fuego: "En Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino", aseguró entre risas.

"A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos", insistió Colapinto. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente para despertar la bronca de todos los charrúas, cerró con una última enumeración: "Bien Uruguay, igual. Pero el mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco... ¡No inventaron un choto: se copiaron todo!", sentenció.