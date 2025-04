Los Pumas 7s: la palabra de los protagonistas tras el bicampeonato

Los Pumas 7s extendieron su gran presente esta mañana al lograr la clasificación a las semifinales del torneo que se desarrolla en Singapur. El combinado nacional derrotó a Gran Bretaña 19-12 y se metió en la ronda decisiva del campeonato, resultado que también les permitió abrochar el primer puesto de la tabla general y consagrarse bicampeones de la ronda inicial. Luego del partido ante los europeos, los protagonistas expresaron sus emociones.

Si bien aún queda por definirse esta etapa en Asia y en mayo se disputará la Gran Final de Los Ángeles, en donde se conocerá al ganador de la temporada, lo cierto es que Argentina fue el mejor elenco de la Liga (instancia que reune las seis etapas del Circuito Mundial) por segundo año consecutivo, motivo de orgullo para un plantel que no para de hacer historia.

Los Pumas 7s se consagraron bicampeones de la Liga. (@LosPumas7s)

Al respecto, Santiago Gómez Cora, head coach de la albiceleste, expresó: "Es cierta la frase que dice que es difícil llegar, pero sostenerlo aún más. Y eso habla del plan que hay detrás de este equipo. Esto ya lleva 10 años de construcción. Gracias a la UAR por creer en este proyecto. Estoy feliz y orgulloso. No nos conformamos e iremos por más".

A su vez, Tobías Wade describió este hito como "una alegría terrible" y el partido contra Gran Bretaña como un "desahogo" ya que el representativo nacional tropezó en su debut ante Sudáfrica y había complicado su pasaje a semifinales. Además, el fullback soltó: "Trabajamos un poco en los errores que cometimos contra Sudáfrica. Este partido era salir a ganar, un mata a mata, y si no se sufre no vale. Mañana tenemos otra oportunidad para competir, seguir mejorando, lo que hicimos recién es una locura, pero tenemos otra chance para seguir creciendo".

Los protagonistas hablaron tras el bicampeonato conseguido. (@LosPumas7s)

Finalmente, Luciano González no pudo ocultar su emoción al decir: "Haber visto el cartel de bicampeón me dio un golpe. Gracias a toda la gente que apoya, este es un trabajo en equipo. Hay mucho sacrificio acá, entrenando las 24 horas. Me largué a llorar porque el proceso de este equipo es tremendo. Ser bicampeones no es normal. Estoy contento por estar acá".