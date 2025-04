En vivo: Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se enfrentan en un derby apasionante

Llegó el día más esperado: Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se cruzarán en el Malvinas Argentinas desde las 15:30 en una nueva edición del clásico entre los dos representantes de la provincia en la máxima categoría.

El duelo se jugará sin la presencia de público en las tribunas y será trascendental para ambos conjuntos, que llegan con grandes expectativas para esta cita con la historia.

El compromiso entre el Tomba y la Lepra se lleva todas las miradas de esta jornada, ya que no sólo se disputará una nueva edición del derbi (aunque algunos no lo reconozcan como tal), sino que los dos elencos tienen la necesidad de sumar de a tres para no ceder terreno de cara a la recta final de la etapa clasificatoria del Apertura.

Barrea va de arranque en el Tomba

Solari sorprendió con la inclusión del cordobés Barrea desde el inicio del partido. Foto: @ClubGodoyCruz

La Lepra, con un cambio de último momento

Mauricio Cardillo cumplió la sanción de dos partidos e ingresará por Alejo Osella. Foto: Prensa CSIR.

Datos del partido