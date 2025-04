Edinson Cavani reveló el sueño que aún no pudo cumplir en la cancha de Boca: "Creo que en algún momento..."

Edinson Cavani ya vivió muchas emociones desde que llegó a Boca. Gritó goles importantes, jugó superclásicos, recibió el cariño incondicional de la gente y hasta fue ovacionado en la Bombonera. Pero hay algo que todavía no logró: colgarse del alambrado como su ídolo, Sergio "Manteca" Martínez.

El propio Matador lo confesó en una entrevista con el canal oficial de Boca, en el marco del 120° aniversario del club. Mientras elegía imágenes icónicas de la historia xeneize, se detuvo en una: el festejo de Manteca trepando el tejido. “Todavía no me he colgado del alambrado, pero ganas no me faltan. Creo que en algún momento hay que hacerlo porque es un pendiente que tengo. Así que lo haremos...”, aseguró.

El Matador Cavani junto a Manteca Martínez, su ídolo de pequeño y quien lo inspiró para ser jugar y ser hincha de Boca. Foto: archivo.

Hasta ahora, Cavani convirtió 17 goles en la Bombonera, pero nunca cruzó los carteles ni amagó con subir al alambrado. Y no fue por falta de ganas. “Te pueden sacar una tarjeta y yo pienso en el equipo”, explicó. Además, en 2024 el club retiró el tejido superior del estadio. A pesar de eso, el deseo sigue firme.

Este domingo, cuando Boca reciba a Barracas Central, el uruguayo podría tener la oportunidad ideal. No sólo para cumplir esa promesa que lo conecta con su ídolo, sino también para reencontrarse con el gol. El delantero arrastra una racha floja, apenas dos tantos en ocho partidos en lo que va del año, y llega golpeado tras errar un penal clave en la derrota contra Newell’s.

Para Cavani, el duelo ante el Guapo puede ser doble: revancha futbolística y emocional. Boca necesita que vuelva a ser el de antes. Y él, quizás, necesita ese grito con escalada incluida para soltar la mochila. ¿Será este el partido donde finalmente se cuelgue del alambrado y salde su deuda con la Bombonera? El Matador ya avisó: está decidido a hacerlo.