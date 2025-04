Un exarquero liquidó a Caruso Lombardi tras su crítica a Gallardo: “Entrenábamos a las 9 y había que esperarlo una hora”

Ricardo Caruso Lombardi jamás se ha mantenido lejos de los conflictos, ya sea por que los busca él o porque directamente se los encuentra. El siempre polémico director técnico, actualmente sin club, se desempeña como columnista de TN Deportivo, programa en el que es una de las principales figuras y se lleva casi todas las miradas. Tras una de sus últimas intervenciones, fue fulminado por un exdirigido suyo.

Días atrás, en la previa al debut de River por Copa Libertadores, el mediático entrenador fue muy crítico de los planteos de Marcelo Gallardo, especialmente en el duelo del último sábado en el empate 2-2 con Rosario Central. Entre otras cosas, le cuestionó la marcación en zona y la cantidad de jugadores libres con los que quedó el rival en una pelota parada.

Las críticas de Caruso Lombardi a Marcelo Gallardo

El canal publicó el análisis en su cuenta de Instagram, el cual generó una gran cantidad de interacciones. Entre ellas, se destacó el comentario de Marcos Gutiérrez, exarquero que lo tuvo como DT en Newell's entre 2007 y 2008, y a quién le cuestionó su profesionalismo: "Mira si trabajaba como habla... La práctica era a las 9 y lo teníamos que esperar una hora", apuntó.

El comentario de Marcos Gutíerrez, exarquero de Newell's, contra Caruso Lombardi. (Foto: captura @tndeportivo)

Si bien esta dura acusación generó bastante sorpresa entre los usuarios, existe una importante pica entre la Anguila y Caruso. En aquella temporada que compartieron en la Lepra, su relación fue bastante mala y eso desembocó en la salida del guardametas en julio de 2008. El jugador le había comunicado a la dirigencia que su partida se debía a problemas con el entrenador.

Años después, en 2019, volvió a disparar luego del fallido paso de Lombardi por San Martín de Tucumán, club en el que Gutiérrez jugó varios años. "No me pareció ético y profesional que Caruso se ande promocionando con los técnicos. Hablo de él porque lo conozco. El Santo merece un técnico al 100%, no uno que esté haciendo campaña electoral, me pareció una falta de respeto", había sentenciado en diálogo con el programa radial tucumano Deportivo 12.

Evidentemente, a pesar de los años, las tensiones entre ambos nunca se resolvieron.